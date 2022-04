Abandonul școlar și ignoranța care a marcat prea multe generații de elevi. Gabi Bartic, BRIO: ”Unde nu sunt bani, nu e nici școală”

Abandonul școlar a afectat generații întregi în România, iar problema nu este de ieri, de azi. Lipsa de acțiune a guvernelor a condamnat elevii români la o viață fără oportunități de angajare, fără șanse egale, și le-a răpit dreptul de a încerca măcar să își depășească condiția. Sistemul de învățământ gratuit este doar o glumă pentru acești copii.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat în 22 aprilie că rata abandonului școlar este sub 5% în mediul urban și peste 25% în mediul rural. Mai mult, a spus că rata abandonului școlar în România a fost de 15,6% în anul 2020.Ministrul a spus că a semnat și contractele de finanțare a 1.415 școli cu risc mare pentru abandonul școlar, care vor primi până la 200.000 de euro per unitate de învățământ tocmai pentru a combate fenomenul.Gabi Bartic, CEO Brio, a explicat că abandonul școlar este o problemă de sărăcie și că "acolo unde nu sunt bani, nu e nici școală". În plus, referitor la programul de finanțare a școlilor, susține că ar trebui să se pună accent pe lucrurile care chiar îi ajută pe copii să meargă la ore, nu să fie investiți banii în văruirea pereților sau în cumpărarea unui munte de cărți.Ziare.com: Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat în urmă cu câteva zile că rata abandonului școlar din România este sub 5% în mediul urban și peste 25% în mediul rural.De ce credeți că mediul de proveniență își pune amprenta atât de puternic și creează o discrepanță atât de mare?Gabi Bartic: Voi începe extrem de abrupt, subiectul nu-mi permite prea multe ocolișuri. Abandonul școlar e, în proporție covârșitoare, o problemă de sărăcie. Fie că e cauza primară – familia e prea săracă să poată suporta costurile asociate mersului copilului la școală (rechizite, îmbrăcăminte, manuale, de cele mai multe ori transport spre și dinspre școală etc), fie că e o cauză secundară – familia nu poate să se lipsească de ajutorul copilului în gospodărie sau nu `vede` valoarea educației în parcursul ulterior al copilului – abandonul școlar e strâns legat de sărăcie. Și atunci, e legat și de geografie: mai mulți oameni săraci sunt la sate decât la orașe. Mai multe familii needucate sunt la sate decât la orașe. E cumva evident că determinarea e similară și în sens invers: cele mai performante colective de copii și cel mai redus abandon