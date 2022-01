Primul city airport din România a fost finalizat. Cum arată singurul aeroport din lume construit sub formă de elice FOTO

România nu stă foarte bine la capitolul aeroporturi, însă, în curând, un nou aeroport urmează să fie dat în folosință în regiunea București-Ilfov.

UTI a anunţat marţi, 18 ianuarie, că a implementat cele mai avansate instalaţii şi tehnologii în cel mai vechi aeroport al României, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu (AIBB-AB). Este primul city airport din România şi a fost construit sub forma unei elice de avion. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 13 milioane de euro fără TVA."Înfiinţat în 1912, Aeroportul Băneasa ocupă locul al 3-lea în topul celor mai vechi autogări funcţionale de pe glob şi locul al 2-lea în Europa, fiind, de asemenea, primul city airport din România şi singurul din lume construit sub forma unei elice de avion. Din acest motiv, este încadrat ca monument istoric. Cu ani în urmă, în cadrul unui alt contract, UTI a modernizat una dintre «palele» elicei, transformând-o într-un terminal pentru avioane private (General aviation). Data de 14 ianuarie 2022 consfinţeşte finalizarea de către Bog'Art SRL şi UTI Construction and Facility Management SA a lucrărilor de reabilitare şi modernizare ca aeroport internaţional a celorlalte două elemente ale elicei, proiectul având o valoare totală de aproximativ 13 milioane de euro fără TVA", anunţă UTI.FOTO uti.eu.comProvocarea cea mai mare pentru specialiştii UTI a fost să identifice şi să implementeze soluţii pentru introducerea în spaţiul limitat al unui aeroport vechi a întregii game de instalaţii şi sisteme apărute recent în domeniul aeroportuar, fără să afecteze statutul de monument istoric, precizează compania.Sistemul de control şi transport al bagajelor a fost produs în România de către compania Self Trust, iar automatizarea şi softul de comandă şi control au fost dezvoltate de UTI."Parteneriatul cu compania Smiths Detection ne-a ajutat să găsim soluţia optimă, care s-a încadrat în arhitectura şi în scenariul de lucru impus de reglementările internaţionale, integrând în sistemul de benzi bagaje 2 echipamente de control bagaje cu raze X produse în SUA, cu tehnologia specifică computer tomograf. Acestea sunt modele unicat în România, fiind integrate într-un sistem de management pentru asigurarea unei creşteri a eficienţei benzilor atât din punct de vedere al capacităţii, cât şi al fiabilităţii. În acest fel, sistemul răspunde