Amenzile în lanț de Black Friday continuă. Jysk, Flanco, Altex, DM, printre cei sancționați de ANPC pentru promoții înșelătoare

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului continuă să dea amenzi operatorilor care anunță reduceri înșelătoare în această perioadă a anului.

Încă 18 operatori economici, care administrau site-uri și magazine cu vânzare directă și care au anunțat reduceri speciale în cea mai activă perioadă din an, din acest punct de vedere, au fost controlați de Comandamentul Special Black Friday – înființat pentru prima dată, în acest an de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – pentru a se asigura că respectă prevederile legale în ceea ce privește reducerile și promoțiile.La 16 dintre aceștia au fost constatate nereguli, aplicîndu-se amenzi contravenționale în valoare totală de 154.000 lei, și 17 propuneri de dispunere a măsurii de încetare a practicii comerciale incorecte.Operatorii economici sancționați, au fost:- Flanco Retail SA, Galați- Altex Romania SRL, Galați- Staer International SA, Galați (site și magazin)- Dan Capitan SRL, Galați – www.bambooda.ro- Bibilel SRL, Galați - www.bibilel.ro- Quasar Comex SRL, Focșani - www.maxxonline.ro- Romferm SRL, Focșani - www.romferm.ro- Optical Investment Group SA, Piatra Neamț- Pet Product SRL, Piatra Neamț- Flanco Retail SA, Tg Neamt- Jysk Romania SA, Roman- Jysk Romania SA, Piatra Neamt- DM Drogerie Markt SRL, Roman- Robest Com SRL, Piatra Neamt- Studio Moderna SRL, Piatra Neamț- Ado Capricia SRL, Piatra Neamt – www.capricia.ro- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA PARIS, Sucursala București (din incinta magazinului Dedeman Bacău)Comisarii ANPC au constatat următoarele abateri:- nu există informații care să indice în mod clar și neechivoc data la care încetează oferta și faptul că aceasta se referă a stocul disponibil- prețul de referință afișat pe site nu era cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al prețului redus creându-se premisa existenței unui avantaj specific prețului, consumatorii fiind determinați să ia o decizie de tranzacționare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitatea- publicarea unor caracteristici nereale ale produselor oferite spre comercializare pe site, practici comerciale înșelătoare- neconformitatea între informațiile afișate la diferite pagini ale aceluiași site- afișarea sintagmei “super calitate la super preț ”, fără a avea posibilitatea ve ...citeste mai departe despre " Amenzile în lanț de Black Friday continuă. Jysk, Flanco, Altex, DM, printre cei sancționați de ANPC pentru promoții înșelătoare " pe Ziare.com