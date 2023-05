Paradoxul imobiliarelor: de ce continuă să se scumpească apartamentele din blocurile vechi. Locul din București cu cele mai mari prețuri

O analiză privind piaţa imobiliară realizată de una dintre marile platforme de anunţuri online arată că, în marile oraşe, preţurile apartamentelor vechi au crescut, în luna aprilie a acestui an, cu procente între patru şi nouă la sută, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce în cazul apartamentelor nou construite tarifele au stagnat ori au crescut în proporţii mai mici.

În Bucureşti, preţurile cu care au fost scoase la vânzare apartamentele vechi luna trecută au stagnat în unele sectoare sau chiar au înregistrat o uşoară scădere în altele, faţă de luna anterioară, singurul sector unde preţul mediu al apartamentelor vechi a înregistrat o uşoară creştere faţă de anul trecut fiind sectorul 3.O analiză a pieţei imobiliare realizată de Storia.ro, platforma dedicată tranzacţiilor imobiliare deţinută de OLX, arată că în cele 10 oraşe cu cel mai mare număr de anunţuri – Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Constanţa, Braşov, Sibiu, Iaşi, Arad, Craiova şi Oradea - preţul mediu pe metrul pătrat, raportat la numărul de anunţuri din fiecare zonă, a ajuns la 1.457 euro/metru pătrat în luna aprilie a acestui an, cu 0.2% mai mare decât în luna anterioară.Analiza realizată de platforma de imobiliare arată că, în luna aprilie a acestui an, în marile oraşe preţurile pentru apartamente au stagnat în luna aprilie, faţă de luna martie a acestui an, însă sunt cu câteva procente mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cele mai mari creşteri înregistrându-se la apartamentele vechi.Astfel, în Arad, preţul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi a stagnat în aprilie 2023 faţă de luna anterioară, însă a crescut cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Şi preţul apartamentelor noi a stagnat faţă de luna precedentă, însă s-a majorat cu 8% faţă de anul anterior.La Oradea, preţul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi a stagnat luna trecută faţă de luna martie, însă a crescut cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Preţul apartamentelor noi a crescut cu 2% comparativ cu luna anterioară, dar a rămas constant faţă de anul trecut.Preţul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi din Braşov a crescut în luna aprilie cu 1% faţă de luna martie şi cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, la Braşov preţul apartamentelor noi a rămas la fel