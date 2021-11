ANPC a închis temporar raioane ale supermarketurilor din Ploiești: Produse expirate, murdărie şi muşte, printre problemele descoperite VIDEO

Mai multe raioane ale unor supermarketuri din Ploiești au fost închise de inspectorii ANPC după ce au fost găsite produse expirate, tăvi ruginite sau gândaci. Printre magazinele amendate se regăsesc cele ale Lidl, Profi sau Carrefour.

Autoritatea Naţională de Protecţie a Concumatorilor (ANPC) a închis temporar raioane ale supermarketurilor Lidl, Profi şi Carrefour din Ploieşti, printre neregulile constatate aflându-se produse cu termenul limită de consum depăşite, murdărie şi muşte în spaţiile de producere a pâinii şi a produselor de cofetărie.Au fost controlate 7 magazine aparţinând Rewe Romania SRL, Profi Room Food SRL, Lidl Discount SRL şi Carrefour Romania SA la care au fost depistate diverse abateri de la prevederile legale şi cărora li s-au aplicat 12 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 180.000 lei.Acestora li s-au adăugat măsuri complementare care au presupus:oprirea definitivă de la comercilizare și retragerea din circuitul consumului uman a aproximativ 700 kg produse alimentare in valoare de peste 10.000 lei.oprire temporară de la comercializare 2,3 tone de produse alimentare, în valoare totală de circa 14.000 lei5 măsuri de oprire temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată, vitrinele cu produse congelate, cele cu produse calde, cele cu produse refrigerate, zonele de brutărie2 propuneri de închidere a anumitor raioane (panificație, preparate din carne și produse de cofetărie), pe o durată de cel mult 6 luni.Neregulile constatate de comisari au fost:legume și fructe depreciate calitativ sau nesortatecomercializarea unor produse cu data limită de consum depășitănerespectarea temperaturii de păstrare a produselor calde, de minimum +60 grade C, la raionul gastro,nerespectarea temperaturii indicate de producători, pentru o serie de produse alimentare, una dintre vitrine fiind chiar spartă, fapt care făcea imposibilă asigurarea temperaturii corectetăvile pentru coacerea pâinii prezentau resturi arse, iar cuptorul nu era curățat corespunzător;prezența, sub tăvile unora dintre vitrine a unui lichid de scurgere cauzat de funcționarea defectuoasă a agregatului frigorific,în spațiile de producție a pâinii si a produselor de panificație, precum și în laboratorul de cofetărie a fost constatată prezența muștelorsistemul de ventilație era necurățat, prezentând masive depuneri de praf și grăsime