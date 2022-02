Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat vineri, 18 februarie, retragerea de pe piață a două tipuri de salam după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes.

Potrivit ANSVSA, este vorba despre salamul Picantella, produs de SC Montana Popa SRL, care are ca dată de expirare 27.04.2022.Al doilea produs retras este salamul Verona, produs crud uscat, care expiră în 01.05.2022. Salamul are 300 de grame și este produs de SC La Meseni SRL.Clienții care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume și să le returneze, urmând să primească contravaloarea lor.Cât de periculoasă este Listeria monocytogenesListeria monocytogenes este o bacterie care cauzează listerioză.În cazurile grave, după consumul alimentelor contaminate, Listeria monocytogenes poate infecta creierul, membranele măduvei spinării şi/sau fluxul sanguin.Listerioza are un timp de incubaţie de până la opt săptămâni. Printre simptomele bolii se numără febra sau durerile de cap.Femeile gravide, persoanele cu imunitate scăzută, precum şi cele în vârstă trebuie să acorde o atenţie deosebită acestor simptome. ...citeste mai departe despre " Alertă alimentară: salam contaminat cu o bacterie periculoasă, restras de pe piață. Riscuri majore pentru consumatori " pe Ziare.com