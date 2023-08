Fermierii, victimele noilor modificări fiscale. Guvernul vrea să dea afară angajații care gestionează subvențiile agricole

Până la 31 august 2023 va intra în vigoare legea care forțează angajații în agricultură să plătească contribuția la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, precum și impozitul pe venit.

Însă, viitoarele tăieri salariale nu sunt cele mai îngrijorătoare vești pentru fermieri. Sindicaliștii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), precum și alte asociații sindicale, reclamă că măsurile de austeritate fiscală și cele de reducere a cheltuielilor bugetare riscă să aducă cu sine și obstacole în calea gestionării volumului foarte mare de cereri de subvenții de stat și externe pentru domeniul agricol. Doar în cursul anului 2023 au fost depuse peste 750.000 cereri unice de plată, pentru aproape 10 milioane de hectare de teren agricol, iar în urma disponibilizărilor în masă a personalului APIA, nu ar avea cine să le administreze.Industria alimentară şi agricultura, două sectoare-ale economiei naţionale care generează anual afaceri de peste 12 miliarde de euro, conform calculelor făcute de Ziarul Financiar, se află în pragul revenirii la plata contribuţiilor la sănătate (CASS) și a impozitului pe venit. Începând cu luna iunie 2022, cele două sectoare începuseră să beneficieze de facilităţi asemănătoare celor din domeniul construcţii, inclusiv scutirea de la plata CASS și a impozitului pe venit pentru salariile pe contract individual de muncă.Viitoarele modificări, cuplate cu o serie de nemulțumiri cauzate de planul guvernului de tăiere a cheltuielilor bugetare, i-au făcut pe agricultori să demareze o serie de proteste care au început în 14 august în fața Palatului Victoria. „Ni s-a transmis prin intermediul polițiștilor să ne înscriem la audiență la prim-ministru. Propunerea nu este alt ceva decât o bătaie de joc față de oamenii care hrănesc țara și prin impozitele lor achită salariile demnitarilor de stat, inclusiv cele dublate recent”, notează reprezentanții Asociației Fermierilor, într-un comunicat citat de unimedia.info. Protestul Asociației Fermierilor este dublat de semnalele vehemente din partea APIA.Semnalul de alarmă tras de APIA: Pierderea subvențiilor agricole pe fondul corecțiilor fiscale la bugetul de statAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a protestat vehement împotriva unei măsuri desființare a 250 de posturi din cadrul agenției care are scopul de a reduce cheltuielile statului. Potrivit acestora, gestionarea fondurilor va fi imposibilă în cadrul acestei instituții, din cauza lipsei de personal, iar sectorul agriculturii va avea mult de suferit.Sindicaliștii APIA au avertizat că măsurile de austeritate vor rezulta în pierderea subvențiilor de către fermieri, arată site-ul Agrointel.ro. Acestea ar putea fi urmările adoptării măsurilor sugerate de Guvern în vederea reducerii cheltuielilor și descentralizarea serviciilor publice, au spus reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor (FNS) APIA.În acest context, APIA ar ajunge incapabilă să îndeplinească cerințele prevăzute de regulamentele europene privind acreditarea, a susținut președintele Federației Naționale a Sindicatelor APIA, Elena Constantinescu, citată de Agrointel: „Acreditarea a fost luată pe o singură instituție, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu cele 42 de centre județene și 250 de centre locale, conduse de câte un șef birou. Prin desființarea funcției de șef birou, se desființează și centrele locale. Noi gestionăm cererile fermierilor până la 50 de hectare. Un șef birou, prin decizia directorului APIA de la județ, autorizează plăți de până la 500.000 de euro”, a declarat președintele FNS APIA.Reprezentanții FNS APIA vor avea, începând de pe data de 17 august, întâlniri cu membrii Guvernului, la nivel de miniștri, pentru a se încerca rezolvarea situației.„Am atenționat, printr-o adresă, Organismul de certificare a agențiilor de plăți, am transmis o adresă către autoritatea de acreditate a agențiilor de plăți, către Comisia Europeană, către premierul Marcel Ciolacu, către Guvernul României, și către ministrul Agriculturii. Voi avea mâine întrevederi cu directorul general al Agenției de plăți, cu miniștrii Agriculturi și ai Muncii. Din surse ni se transmite că va exista o ordonanță de urgență, separat pentru Agenția de Plăți”, a adăugat Elena Constantinescu pentru sursa citată.Sindicaliștii APIA au atenționat că reorganizarea propusă de Guvern va îngreuna acordarea sprijinului către fermieri. Doar în cursul anului 2023 au fost depuse peste 750.000 cereri unice de plată, pentru aproape 10 milioane de hectare de teren agricol.Subvențiile la motorină și promisiunile încălcate ale guvernuluiGuvernul a aprobat pentru anul acesta un ajutor unic pentru fermierii micro și mici, afectați de consecințele crizelor culturilor din 2022, pentru a evita insolvabilitatea acestora și a oferi mai multă predictibilitate pentru asigurarea securității alimentare.Fermierii care au depus cereri pentru ajutoare financiare de la statul român și UE așteaptă ca sumele să fie virate în conturi, pentru o serie de ajutoare de stat și alte subvenții de la Comisia Europeană (CE). Printre plățile prin Direcțiile Agricole dar și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află și subvenția la motorină pentru Trimestrul II.Agricultorii care activează în sectorul vegetal și crescătorii de animale așteaptă în această perioadă o serie se plăți, atât achitate prin APIA.Fermierii au avut termen până la 31 iulie să depună la APIA cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 aprilie – 30 iunie 2023 (trimestrul II al anului 2023), arată site-ul afaceri.news.Producătorii agricoli speră să primească banii în conturi în luna august mai ales că motorina a înregistrat din nou creșteri la pompă, în plin sezon de recoltat. Sumele alocate, numărul de beneficiari și cantitățile rambursate urmează să fie publicate în Monitorul Oficial astfel încât APIA să poată începe plățile.Asociația Fermierilor a tras un semnal de alarmă cu privire la aceste sprijin, care nu acoperă nici 25% din pierderile fermierilor la culturile de prima grupă, ținând cont de prețurile actuale derizorii, și care va fi acordat doar pentru o parte din fermieri. Totodată, au susținut protestatarii la începutul acestei săptămâni, din cauza tergiversării procedurilor de aprobare, acest ajutor va ajunge la producători agricoli, în cel mai bun caz, la începutul lunii octombrie.Fermierii susțin că fondul de intervenții pentru compensații încă nu există, iar data de import a motorinei promise de guvern nu este încă cunoscută. În acest context, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au solicitat o discuție complexă cu prim-ministrul Marcel Ciolacu și cu ministrul agriculturii despre situația actuală pe piața cerealelor și oleaginoaselor.Agricultorii, care se confruntă acum cu hărțuirea fără precedent din partea creditorilor și riscă să fie distruși până în octombrie, susțin reprezentanții asociației, aceștia cerând introducerea unui moratoriu de minimum 3 luni la calcularea penalităților, executarea silită a obligațiunilor și demararea procedurilor de insolvență.”Am vrut să abordăm problema fluidizării transportului cu care se exportă producția agricolă moldovenească și ucraineană prin crearea coridoarelor vamale speciale pentru cereale și oleaginoase autohtone. Am așteptat să fim informați cum stau lucruri cu accesarea fondurilor europene de compensare a pierderilor agricultorilor în urma războiului, care au fost solicitate de Guvernul nostru cu mare întârziere. Întreruperea dialogului fără nicio explicație nu a fost cea mai bună soluție din partea domnului prim-ministru și a creat o tensiune semnificativă în rândurile agricultorilor, care au așteptat cu totul altceva de la actuală guvernare.”În următoarele zile organizația va întreprinde toate eforturile posibile pentru a avea discuții cu demnitarii-factori de decizie pe revendicările fermierilor, aceștia rezervându-și dreptul să continue protestele prin tehnica agricolă cu blocarea traseelor naționale: ”Nu este bine când ai nevoie să blochezi drumuri pentru ca să fii măcar ascultat de cei la care le plătești salarii, dar fermierii sunt în starea de disperare și nu văd altă ieșire, atunci când Guvernul este surd și mut”, menționează reprezentanții Asociației....citeste mai departe despre " Fermierii, victimele noilor modificări fiscale. Guvernul vrea să dea afară angajații care gestionează subvențiile agricole " pe Ziare.com