Aproape jumătate dintre elevi sunt analfabeți funcțional. Dragoș Iliescu, BRIO: ”Este un dezastru pentru ei înșiși și pentru România”

Raportul Național de Literație, lansat de BRIO, are concluzii ce vizează sistemul de învățământ românesc care ar trebui să pună pe gând decidenții, pentru că rezultatele sunt îngrijorătoare.

42% dintre copiii din România, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, se află la nivel minim de literație, adică analfabeți funcțional. Doar 11% se află în zona "functional". Cu alte cuvinte, doar 3 din 30 de copii înțeleg ce citesc și pot folosi informațiile respective.Profesorul universitar Dragoș Iliescu, expert în psihometrie și fondator al platformei educaționale Brio, a oferit pentru Ziare.com mai multe detalii privind rezultatele acestui raport.Ziare.com: De ce anii obligatorii de școlarizare, în cadrul acestui studiu clasele I-VIII mai exact, nu remediază problema la capitolul alfabetizare funcțională?Dragoș Iliescu: Este greu sa dau un răspuns aici, pentru că ce am realizat noi este o cercetare constatativă. Cu alte cuvinte, constatăm o stare de fapt – și e nevoie de alte tipuri de cercetări pentru a discuta antecedente, ori a analiza eficiența unor intervenții. Deci pot doar emite ipoteze aici.Însă ca parte a discuției ipotezelor, aș putea întoarce întrebarea pe dos și aș spune atunci "dar de ce s-ar schimba lucrurile" – de ce alfabetizarea funcțională ar crește? Care din antecedentele ei ar putea să crească sub influența școlii? Sunt câteva variabile care sunt în mod special cunoscute ca fiind asociate puternic cu i-literația. De exemplu: literația familiei și părinților copilului, sau statutul socio-economic al familiei, sau valorile insuflate elevului cu privire la carte, la școală, la învățătură, sau numărul de cărți din casă, sau obiceiul elevului de a citi (câte ore citește pe săptămână). Puține sau poate nici una dintre acestea nu se modifică de fapt sub influența școlii.În ultimă instanță, aș spune că probleme atât de serioase au cauze adânci și necesită programe speciale de asanare. Sunt caracteristici ale elevilor care într-un mod bizar cresc "de la sine" (cum se zicea pe vremuri, "noi creștem odată cu țara"): de exemplu, literația digitală crește odată cu vârsta ca efect al presiunilor tehnologice din societate, competențele emoționale cresc odată cu vârsta ca efect al maturizării. Alte caracteristici nu se dezvoltă, sau se dezvoltă mult mai greu, fără să fie adresate în mod țintit de int