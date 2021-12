Român obligat să-i plătească fostei soții daune morale și să-i ceară scuze pe Facebook. Bărbatul i-a intrat ilegal pe WhatsApp

Un bărbat din Iași a fost obligat de instanță să îi achite fostei soții daune morale de 1.000 de euro și să îi ceară scuze pe Facebook.

Potrivit Ziarul de Iaşi, totul a început cu trei ani în urmă când soții Angelica şi Constantin C. se aflau în proces de divorț.În noiembrie 2018, femeia a fost înştiinţată de operatorul de telefonie mobilă că numărul de telefon pe care-l folosea a fost trecut de pe cartelă prepay pe abonament, operaţiunea fiind făcută de soţul său. După acest transfer, nu a mai avut acces la numărul de telefon.Ieşeanca s-a plâns instanţei că după transferul numărului, Constantin C. a intrat pe conturile ei de Facebook şi WhatsApp, verificându-i corespondenţa şi trimiţând mesaje, fotografii şi filme indecente în numele ei, cu intenţia de a o denigra şi de a o prezenta ca pe o femeie de moravuri uşoare.În faţa Tribunalului, bărbatul a negat comiterea faptelor de care îl acuza fosta soţie, recunoscând doar trecerea numărului de telefon de pe cartelă pe abonament. Din declaraţiile martorilor, judecătorii au ajuns totuşi la concluzia că faptele prezentate de femeie sunt exacte, singura persoană care ar fi avut interesul şi posibilitatea de a-i folosi numărul de telefon fiind fostul său soţ.Ca urmare, Constantin C. a fost condamnat să-şi ceară scuze publice pe contul său de Facebook, dar şi să-i achite fostei soţii 1.000 de euro ca daune morale. Cererea femeii de a i se plăti şi 1 euro ca daune materiale a fost respinsă, întrucât Angelica C. nu a putut demonstra suferirea unei pagube concrete. Ambele părţi au atacat sentinţa, cazul intrând ieri pe rolul Curţii de Apel, mai arată Ziarul de Iaşi.