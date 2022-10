Biletele de avion ar putea să se scumpească. Motivele pentru care companiile aeriene "piperează" prețurile

Sectorul aerian a fost unul dintre cele mai afectate de pandemie, activitatea fiind in totalitate suspendata pentru anumite perioade de timp, iar biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitatii de rafinare si a situatiei financiare a companiilor aeriene, arata o analiza a casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania.

"Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe, din cauza lipsei capacitatii de rafinare si a situatiei financiare a companiilor aeriene.Totusi, cererea puternica determina cateva dintre cele mai importante companii aeriene europene sa emita o perspectiva financiara optimista pentru tot anul 2023, pe fondul cererii puternice, determinata si de stilul de lucru la distanta, dezvoltat in perioada post-pandemica", spune Radu Puiu, financial analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internationale XTB Romania."Cum au afectat noile probleme aparute, precum inflatia si teama de recesiune, perspectivele din acest sector? Pana in prezent, companiile ofera semnale optimiste.United Airlines a raportat rezultate pentru al treilea trimestru care au depasit previziunile analistilor si au impulsionat actiunile companiilor aeriene, saptamana trecuta. De asemenea, compania a oferit o prognoza optimista pentru al patrulea trimestru.Astfel, firma se asteapta ca tendintele puternice de redresare dupa pandemie sa continue sa depaseasca presiunile recesiunii de pe plan macroeconomic", arata analiza.Calatoriile aeriene se afla inca in faza de recuperare post pandemica.Varianta de lucru hibrid, atat de la birou, cat si de la distanta, le ofera clientilor libertatea si flexibilitatea de a calatori mai des pentru petrecerea timpului liber. De asemenea, provocarile externe de aprovizionare vor limita oferta din industrie pentru anii urmatori.Rezultatele United continua inceputul pozitiv al sezonului de castiguri din sectorul aerian.Delta Air Lines a inceput sezonul de raportare al sectorului pe 13 octombrie, transportatorul anuntand venituri semnificativ mai ridicate decat in aceeasi perioada a anului 2019.Transportatorul a oferit si o perspectiva mai buna decat se astepta pentru al patrulea trimestru.Veniturile American Airlines Group din al treilea trimestru au crescut cu 13% fata de aceeasi perioada din 2019, inainte de aparitia pandemiei, in ciuda faptului ca transportatorul a ...citeste mai departe despre " Biletele de avion ar putea sa se scumpeasca. Motivele pentru care companiile aeriene "pipereaza" preturile " pe Ziare.com