BNR avertizează - TradeVille

BNR Avertizează

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la cresterea deficitului de cont curent spre nivelul de 10% din PIB – un nivel apropiat de cel atins in timpul perioadei de criza din 2008, mentionand ca acesta trebuie redus treptat, evitandu-se socurile economice. In cursul anului 2022, deficitul a ajuns la o valoare de 26.5 mld. EUR. In acest moment, deficitul de cont curent este finantat de investitiile straine directe si de absorbtia de fonduri europene. (Sursa: ZF)Noi Recorduri In Productia De AutomobileCele doua uzine de automobile din Romania, din Craiova si Mioveni, au asamblat in prima luna a anului curent peste 38,000 de automobile, cu 9.7% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 7.3% mai multe fata de decembrie 2022. Anul trecut, Romania a inregistrat un nou record al productiei de automobile, in cele doua uzine, cu peste jumatate de milion de unitati asamblate, dintre care cca. 80% a fost exportate catre UE si in afara continentului. Pentru 2023 se estimeaza ca productia va atinge un nou nivel record, in jurul valorii de 550,000 de automobile. (Sursa: Profit.ro)BCE Pregateste O Noua Majorare A Dobanzii De ReferintaBanca Centrala Europeana intentioneaza sa majoreze costurile de imprumut cu inca 50 de puncte de baza la urmatoarea sedinta din martie, pe fondul presiunilor inflationiste, alimentate de cresterile salariale. Totodata, SUA se confrunta cu o provocare similara, ceea ce ridica perspectiva unei noi majorari a dobanzii de referinta si din partea Rezervei Federale. Este putin probabil ca majorarea planificata de BCE luna viitoare sa fie ultima, fiind necesara o mentinere ridicata a ratelor de dobanda pentru a reduce in timp inflatia prin diminuarea cererii. (Sursa: Bloomberg)Trezoreria SUA Intampina ProblemeConform Biroului de Buget al Congresului (CBO), departamentul de trezorerie al SUA isi va epuiza capacitatea de rambursare a datoriilor in perioada iulie-septembrie 2023. Pe de alta parte, CBO estimeaza o rata a somajului de 4.7% in acest an, peste nivelul de 3.4% inregistrat anul trecut, crestere datorata, in principal, dobanzilor mai mari si incetinirii investitiilor. In urma atingerii plafonului actual pentru imprumuturi de 34,000 mld. USD, platile pentru datorii se vor realiza folosind incasari de numerar si masuri extraordinare de gestionare a numerarului. (Sursa: Reuters)