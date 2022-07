De ce vrea Boeing să renunţe la producţia avionului gigant 737 Max 10, cel mai vândut produs al companiei

Directorul general al Boeing, Dave Calhoun, a declarat intr-un interviu acordat Aviation Week ca producatorul de avioane ar putea fi obligat sa anuleze productia 737 Max 10, din cauza potentialelor probleme de reglementare, transmite Reuters.

Boeing are un termen limita in decembrie pentru a obtine aprobarea pentru 737 MAX 10, cel mai mare membru al familiei de avioane cu o singura punte, care este cea mai bine vanduta.In caz contrar, trebuie sa indeplineasca noile cerinte de alerta in cabina de pilotaj, conform unei legi din 2020, cu exceptia cazului in care Congresul renunta la aceasta.Comentariile lui Calhoun ar putea pune mai multa presiune asupra Congresului."Daca treci prin lucrurile prin care am trecut, datoriile pe care le-am acumulat, capacitatea noastra de a raspunde sau dorinta de a vedea lucrurile chiar si printr-o lume fara 737 MAX 10 nu este atat de amenintatoare", a spus Calhoun pentru Aviation Week, adaugand ca nu se asteapta sa anuleze 737 MAX 10, dar a spus ca "este doar un risc".O purtatoare de cuvant a Boeing a confirmat acuratetea afirmatiilor lui Calhoun si a reiterat ca producatorul de avioane "colaboreaza in mod transparent cu (Administratia Federala a Aviatiei) pentru a furniza informatiile de care au nevoie si se angajeaza sa indeplineasca asteptarile lor si ale clientilor nostri pentru a certifica si livra 737- 10."Termenul 2022 a fost impus de Congres ca parte a reformelor de reglementare mai ample la FAA, dupa ce accidentele fatale ale 737 MAX din 2018 si 2019 au ucis 346 de persoane.Boeing are peste 640 de comenzi pentru avioane MAX 10, de la 17 companii aeriene, a spus Aviation Week.In iunie 2021, United Airlines a declarat ca va comanda alte 150 de avioane MAX 10.In martie, FAA a avertizat Boeing ca s-ar putea sa nu obtina certificarea pentru MAX 10 pana la sfarsitul anului si a cerut companiei sa furnizeze "un program matur de certificare".Boeing a refuzat sa comenteze programul sau actual de certificare.Spre deosebire de alte avioane Boeing, lui 737 ii lipseste sistemul de indicare a motorului si de avertizare a echipajului cunoscut sub numele de EICAS.Nerespectarea termenului-limita ar putea necesita ca Boeing sa reinnoiasca sistemul de alertare a echipajului aeronavei si sa insemne o pregatire separata a pilotilor.