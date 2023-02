Paradisul asistaților social din România: doar o treime din populația unui județ muncește. „Nu-mi bat capul pe trei lei/ Țigara și băutura îs la putere”

Ultimele date statistice au scos la iveală informații îngrijorătoare, în special cu privire la județele din zona Moldovei.

Județul Botoșani este unul dintre cele mai sărace județe din România, iar peste 65% din populație nu are serviciu și este întreținută într-o formă sau alta de statul român, potrivit botosaneanul.ro.Peste 40.000 de persoane, dintre cele apte de muncă, nu sunt dispuse să urmeze un curs de calificare sau să-și depună dosar pentru șomaj.Județul Botoșani are o populație de aproximativ 360.000 de locuitori, conform ultimului recensământ. Dintre aceștia, apți de muncă sunt doar 107.000, adică mai puțin de jumătate din populație. Cei mai mulți sunt pensionari. Dintre cei buni de muncă, peste 40.000, conform statisticilor oficiale, nu au un loc de muncă. Mai mult decât atât, toți acești 40.000 nici măcar nu și-au depus dosar de șomaj și nu participă la vreun curs de calificare, mai scrie sursa citată.Cei mai mulți dintre aceștia au intrat într-un soi de cerc vicios. În plus, deși în unele comune precum Dângeni sau Hilișeu Horia s-au făcut adevărate burse ale locurilor de muncă pentru a le găsi serviciu sătenilor, puțini au fost interesați, potrivit adevarul.ro.„Am stat acasă, nu-mi bat capul pe trei lei. Salarii mici, umblătură. Aici mai găsesc eu ceva", spune un sătean dintr-o localitate, scrie sursa citată.Persoanele mai în vârstă sunt dezamăgite.„Țigara și băutura îs la putere. Dacă pleci la muncă nu mai poți da pe la crâșmă. Aici mai dă o casă, mai bagă un rachiu", spune un pensionar.