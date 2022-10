Metoda ”ingenioasă” a unor bucureșteni de a face rost gratis de haine scumpe de pe site-uri cunoscute VIDEO

Poliția a documentat peste 300 de fapte de înșelăciune în cazul unor persoane din Capitală. Acestea comandau haine online, le plăteau, însă în final ajungeau să le obțină gratis.

"Astăzi, 12 octombrie 2022, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție, în Capitală, la domiciliul unor persoane, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada aprilie - august, două persoane ar fi efectuat comenzi online, de articole vestimentare, de pe site-ul unei societăți comerciale, ar fi achitat produsele, iar după primirea acestora, în baza cererii de retur, ar fi restituit în locul bunurilor comandate, articole vestimentare uzate, primind totodată contravaloarea acestora, achitată inițial", a transmis Poliția Capitalei.Conform unor surse Ziare.com, suspecții "efectuau comenzi de haine scumpe pe eMAG - fashion days sub conturi false. Sub diferite pretexte le returnau, dar în colet puneau haine uzate sau murdare. Până sa fie verificate coletele de retur, platforma le returna banii. Hainele ulterior le vindeau pe alte platforme (olx)".Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de 385.000 de lei.Suspecții au fost săltați și duși la audieri.Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (323 de acte materiale).