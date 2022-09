Bugetarii pot munci 5 zile pe lună de acasă. Un nou tip de concediu a fost aprobat pentru toți salariații

Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de modificare a Codului Muncii si a Codului Administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie.

De asemenea, s-a stabilit ca si functionarii publici pot lucra in regim de telemunca.S-au inregistrat voturi 253 voturi "pentru", unul "impotriva" si 23 de abtineri.Propunerea legislativa modifica si completeaza Legea nr. 53/2003 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 in scopul transpunerii in legislatia nationala a mai multor directive europene.Conform noilor prevederi, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care ii asigura conditii de munca mai favorabile daca si-a incheiat perioada de proba si are o vechime de cel putin sase luni la acelasi angajator. Angajatorul are obligatia sa-i raspunda motivat, in scris, in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.Deputatii au introdus mai multe articole noi care prevad ca angajatorul are obligatia acordarii pe o perioada de cinci zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului, a concediului de ingrijitor in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare. Perioada acestui concediu nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate. Prin derogare de la lege, salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurate, pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei, au mai stabilit deputatii.Totodata, perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare. Problemele medicale grave, precum si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului Muncii si Soli ...citeste mai departe despre " Bugetarii pot munci 5 zile pe luna de acasa. Un nou tip de concediu a fost aprobat pentru toti salariatii " pe Ziare.com