Locul din România unde ai o priveliște de Bali cu puțin peste 100 de lei pe noapte

Cabana Birlogul este in apropiere de Cluj FOTO facebook

Cabana Bârlogul este locul unde ai impresia că muntele se varsă în apă, realizând un peisaj cum doar în Bali mai vezi.

Locația este la doar 30 de minute de mers de Cluj-Napoca și poate găzdui până la 30 de persoane, având zece camere și 16 paturi.Piesa de rezistență a cabanei este piscina infinity cu apă încălzită, pe lângă care ciubărul, cuptorul de pizza și locul pentru grătar amenajat par a fi detalii mai puțin importante.Potrivit siteurilor turistice, costul este de de la 3.500 RON /noapte pentru toată cabana, ceea ce ar însemna 116 lei de persoană.Conform reviewurilor, între obiectivele turistice din zonă, care pot fi vizitate se numără: Așezarea fortificată de la Someșu Rece, Biserica de lemn din Someșu Rece, Lacul Tarnița, Rezervația naturală Cariera Corabia sau Monumentul Eroilor.