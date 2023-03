Ministrul Mediului este pregătit pentru măsurătorile de pe canalul Bâstroe: "Nu am deocamdată acceptul părţii ucrainene”

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat luni, că în continuare aşteaptă acordul scris al părţii ucrainene pentru a putea finaliza măsurătorile de pe Canalul Bâstroe.

Ministrul a menționat totodată că, din informaţiile primite de la oficialii ţării vecine, lucrările efectuate inclusiv anul acesta ar fi fost unele de întreţinere, care nu au afectat semnificativ debitele Dunării."Nu am deocamdată acceptul, confirmarea scrisă a părţii ucrainene de a intra pe Chilia şi pe Bâstroe pentru a face toate măsurătorile. Am vorbit, zilele trecute, cu domnul ministru Grindeanu (Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor -n.r.), navele, echipajele sunt pregătite. Trebuie să vină şi acordul scris, aşa cum a promis partea ucraineană, ca să putem face măsurătorile, care ne vor arăta exact situaţia de pe canal, inclusiv cea a pragurilor, acolo unde au fost efectuate anumite intervenţii de dragaj de întreţinere, iar calculele care se vor face pe debit, pe Chilia şi pe Bâstroe, precum şi pe celelalte două braţe, ne vor arăta dacă au fost modificări semnificative", a spus ministrul Tanczos Barna.Potrivit acestuia, Ucraina ar fi comunicat că lucrările de dragaj efectuate pe canal au fost unele de întreţinere, iar valorile obţinute la ultimele măsurători, din 2017, nu s-ar fi modificat."Lucrări de dragaj au avut loc şi în acest an, şi la sfârşitul celui trecut, iar dânşii spun că au fost strict lucrări de întreţinere, dar vom vedea după ce vom avea rezultatele măsurătorilor care este situaţia. (...) Noi am făcut măsurători pe cele 14 puncte, pe secţiunea Chilia, de pe malul românesc şi până pe cel ucrainean, şi nu prezintă modificări semnificative faţă de valorile din 2017, dar, subliniez încă o dată, este vorba de măsurători punctuale, pe secţiuni punctuale. Debitele modificate semnificativ sunt cele care reprezintă un potenţial pericol la adresa biodiversităţii din Delta Dunării. Noi trebuie să prevenim orice lucrare care să modifice semnificativ debitul pe cele două braţe, Chilia şi Tulcea şi, în aval, Sfântul Gheorghe şi Sulina", a mai spus ministrul Mediului.Recent, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a transmis, printr-un comunicat de presă, că Ucraina şi-a asumat să înceteze orice tip de dragaj şi a dat asigurări că, în perioada următoare, vor fi întreprinse demersurile necesare pentru a obţine