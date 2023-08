Cresc pensiile. Data de la care ar putea intra în vigoare majorarea veniturilor pensionarilor

Daniel Baciu, președintele Casei de Pensii, a făcut declarații la România TV despre majorarea veniturilor românilor, care va avea loc în perioada următoare. Acesta a declarat că este nevoie de un efort suplimentar pentru a nivela inechitățile din sistemul de pensii

"Astăzi plata pensiilor este sub procent, nu cu mult sub el, dar avem un impediment, jalonul 214 din reforma pensiilor. În baza noului act normativ trebuie să înlăturăm inechitățile pentru că sunt contribuții egale și pensii diferite. Pensiile vor crește și va trebui făcut un efort suplimentar la bugetul de pensii și pe viitor ar trebui inechitățile să nu mai existe", a explicat Daniel Baciu.Totodată, președintele Casei de Pensii susține că în cadrul guvernului sunt în discuție mai multe scenarii: "Casa de Pensii ca instituție tehnică furnizează datele, nu suntem în măsură să luăm decizii. Avem mai multe variante pe masa Ministerului Muncii și pot spune că nicio pensie nu scade, poate rămâne la fel. În mare parte pensiile trebuie să crească să ajungă la același cuantum mai mare. Trebuie să facem un efort suplimentar să înlăturăm inechitățile pentru că până la urmă se fac cu bani și avem nevoie de buget ca să facem această reformă în sistem", a mai spus șeful Casei de Pensii.Conform citatelor preluate de Antena3, acesta a explicat și ce va însemna recalcularea pensiilor și cum se va face, astfel încât toate inechitățile să fie înlăturate."Evident că se face în baza noii formule, când avem legea finalizată, după ce trece de toate pârghiile din sistem pe care trebuie să le parcurgă o lege, sindicate, Parlament, Monitorul Oficial, noi vom ști formula finală și acolo în baza formulei finale vom începe să recapitulăm toate pensiile (…) În momentul de față suntem în procesul premergător recalculării, evaluarea dosarelor. Am rămas acum cu dosarele grele și ne apropiem de pragul de 90%. Când vom avea tot acest proces de evaluare, după aceea dacă avem legea adoptată recalcularea nu ar trebui să dureze prea mult. Procesul de evaluare a fost greu și va trebui să avem o nouă formulă de calcul", a mai spus șeful Casei de Pensii.Daniel Baciu a subliniat faptul că indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024 ar trebui să acopere atât inflația, cât și creșterea salariului mediu brut."Este clar prevăzut în lege mecanismul de indexare de 100% din rata inflației și de 50% din creșterea salariului mediu brut care trebuie corelată și cu necesitățile din sistem pentru a le diminua realist. Trebuie să facem o indexare, însă este prematur să discutăm de 1 ianuarie 2024, dar mecanismul este clar și trebuie să transpunem în actuala lege ce v-am spus ca să fie acoperită inflația și creșterea", a conchis Daniel Baciu la România TV.