Creștere infimă a salariului mediu net în octombrie: Românii au primit 5 lei în plus

Castigul salarial mediu net a fost de 4008 lei in luna octombrie a acestui an, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei - 9427 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti, 13 decembrie.

La polul opus, cele mai mici valori ale salariului net au fost consemnate in sectorul hoteluri si restaurante - 2238 lei.Castigul salarial mediu brut a fost 6461 lei, cu 4 lei (+0,1%) mai mare decat in luna septembrie 2022.Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 13,1%.Indicele castigului salarial real a fost 98,1% in luna octombrie 2022 fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 216,5%, cu 2,5 puncte procentuale mai mic decat cel inregistrat in luna septembrie 2022.In octombrie 2022, in majoritatea activitatilor din sectorul economic nivelul castigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2022, ca urmare a acordarii de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte/proiecte), precizeaza INS.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de editare - cu 12,5% si in transporturi aeriene, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea produselor din tutun, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), transporturi pe apa - intre 4,5% si 8,5%.Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna septembrie 2022 au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizarile de productie ori de incasarile mai mici (in functie de contracte/proiecte).