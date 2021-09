Un jurnalist a făcut un experiment prin care a arătat cât de ușor se poate intra într-un restaurant din București cu certificatul verde al altei persoane.

Concret, reporterul și-a descărcat pe telefon certificatul unei alte persoane și a mers la trei restaurante. La niciunul dintre ele nu a fost descoperit falsul.Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:- Bună ziua. Dacă vreau să mănânc aici, care e procedura?- Aveți certificatul ăla cu QR?- Îl am descărcat pe telefon.- E ok. Dacă îl aveți și vă apare verde aici, pe ecran... Ia, încercați, să vedem!- Să vi-l arăt pe aplicație? Stați așa! Ăsta e codul meu.- E ok, sunteți pe verde, puteți intra să mâncați.Camera ascunsă, discuție reporter – paznic la mall:- Trebuie să aveți vaccinul făcut.- Am vaccinul făcut și aplicația aceea...- Eu vă spun dacă intrați sau nu. Avem noi o aplicație. Trebuie să vă apară un pătrat negru așa...- Uitați, ăsta e!- Perfect. Imediat, acum vă spun. Da, puteți să intrați. Uitați, vă puteți vedea numele aici. Nu-i nicio problemă.Camera ascunsă, discuție reporter – chelner:- Aveți certificat digital?- Cum?- Green Pass.- Da.- Să-l scanăm, vă rog! E în regulă.- E ok?- Perfect.Raed Arafat a avertizat că aceia care sunt prinși folosind certificatul verde al altei persoane riscă dosar penal.„Dacă te duci cu certificatul tău românesc de vaccinare și îl arăți, este bine. Dacă arăți unul fals și se prinde, este deja o problemă majoră penală, pentru că este prezentare de acte false. Dacă se face un control și vine cineva de la un organ de control, el va cere probabil și buletinul, să le compare. Cine prezintă certificate false își asumă responsabilitatea clar de un dosar penal”, a arătat șeful DSU, Raed Arafat.Pe lângă dosar penal, cei care folosesc certificatele altor persoane pot fi amendați și cu 2.000 de lei. ...citeste mai departe despre " Cât de ușor se poate intra la restaurant cu certificatul COVID al altei persoane: „E ok, sunteți pe verde” VIDEO " pe Ziare.com