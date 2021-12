Cine ambalează testele de salivă pentru elevi, noul măr al discordiei din educație. Gabi Bartic, BRIO: ”Fiecare se implică în viața comunității, a școlii, cam cât îi e conștiința civică”

Testele de salivă pentru depistarea elevilor infectați cu coronavirus au ajuns în sfârșit în școli după o lungă perioadă de așteptare, dar nu în forma așteptată. Fiecare componentă a venit separat, în cantități mari, astfel că reambalarea testelor într-un kit complet pentru fiecare elev în parte a căzut pe umerii profesorilor.

Gabi Bartic, CEO Brio, a explicat pentru Ziare.com că, deși ambalarea kiturilor de testare nu intră în atribuțiile profesorilor, atât cadrele didactice, cât și părinții și elevii ar trebui să se implice pentru a urmări binele comun, și anume menținerea deschisă a școlilor.Ziare.com: Testele de salivă care au ajuns în școli nu sunt ambalate individual, astfel că profesorii trebuie să se ocupe de acest aspect, să "asambleze" câte un kit individual pentru fiecare elev. În primul rând, cum vedeți această neglijență, de a comanda teste ce nu sunt sigilate cu toate cele necesare de la bun început?Gabi Bartic: Întâi, voi spune că nu știu nici ce s-a solicitat în cadrul procedurii de achiziție și nici ce s-a ofertat. Acolo e treaba organelor de resort și a ziariștilor să investigheze și să afle dacă ce am primit noi (ca națiune mă refer) e ce am comandat și, mai mult, ce am plătit. Nu am cum să dau verdicte aici și n-o voi face.Dar, dacă printr-o „scăpare" sau dintr-o eroare de interpretare a documentelor (pentru care, repet, trebuie să plătească cei vinovați, dacă această vinovăție există), ce a ajuns în școli pentru acel screening al copiilor e conform din punct de vedere tehnic (testul e unul de calitate corectă), cred că ele trebuie folosite. Aceste teste sunt, până la urmă, cea mai bună soluție proastă pe care o avem ca să ținem școlile cât mai mult timp deschise.Revolta profesorilor o înțeleg doar parțial. Și voi apăsa pe „parțial". Mai exact, știm, e o perioadă extrem de tristă pentru societate și pentru fiecare dintre noi. Deci și pentru educație. Ne dorim, toți cei implicați – să facem școală cât mai mult și să ne punem cât mai puțin unii pe alții în pericol. Și atunci acest screening primar, cel cu teste de saliva, e cea mai bună soluție pe care o avem pentru a face un triaj minimal al copiilor. Da, e trist că profesorii trebuie să facă încă un efort. Dar nu există membru al societății pentru care pandemia nu a venit la pachet cu eforturi suplimentare.