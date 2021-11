Salariul brut în administrația publică, cu 2.851 de lei peste salariul mediu al tuturor românilor

Angajații din sectorul public primesc un salariu brut de peste 8.000 de lei, cu aproape 3.000 de lei mai mare comparativ cu salariul mediu al tuturor românilor, arată într-o analiză, fostul ministru al Economiei, economist specializat în finanțe, Claudiu Năsui.

Acesta subliniază că în anul 2020 diferența în ceea ce privește salariul mediu între stat şi privat era de 2.120 de lei pe lună, și amintește că funcționarii publici au în plus 10 zile libere pe an."Cu cât câștigă mai mult angajații la stat decât cei din privat?Am scris ieri despre beneficiile non-salariale de la stat. La acelea guvernul auto-proclamat liberal a mai adăugat 10 zile de concediu plătit. Dar hai să ne uităm și la cum a evoluat însuși salariul bugetarilor în comparație cu cel din privat.În 2008, salariul mediu brut de la stat era mai mare decât cel din privat cu 827 de lei pe lună.În 2020, diferența de salariu mediu între stat și privat a ajuns la 2.120 de lei pe lună. Pe net în fiecare lună bugetarii câștigă în medie 1.155 de lei în plus la salariu decât românii care muncesc în privat.Anul trecut cheltuielile de personal ale statului au crescut cu 7,6 miliarde de lei (+7,5% față de 2019). Și numărul, și salariile funcționarilor au crescut.Escrocheria politică e clasică. Mai întâi cresc cheltuielile, după care vor să crească taxele. Modelul acesta ne va duce fix la faliment. Un aparat bugetar care tot crește apăsând pe un mediu privat puternic îngreunat de birocrație și taxe nu va funcționa.Să ne uităm și la cifrele de anul ăsta.La luna septembrie cheltuielile de personal crescuseră cu 1,7 miliarde de lei față de anul trecut. Iar salariul brut în administrația publică a ajuns la 8.583 de lei pe lună. Adică cu 2.851 de lei pe lună peste salariu mediu al tuturor românilor.Aparatul de stat trebuie redus. Avem prea multe sinecuri, prea multe agenții, prea multe pile, prea mult activ de partid salarizat doar pentru a face politică. Privilegii cu tona, toate pe spatele contribuabililor.Cât am fost ministru, am început o reorganizare care presupunea o reducere a unui minister mamut cu 40%.Noul ministru și premierul, care se pretind liberali, au oprit rapid reorganizarea și au lăsat totul așa cum era. Nu de alta, dar să faci reorganizare deranjează activul de partid salarizat din bani publici. Dar fix asta trebuia făcut în toate ministerel ...citeste mai departe despre " Salariul brut în administrația publică, cu 2.851 de lei peste salariul mediu al tuturor românilor " pe Ziare.com