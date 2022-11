Ce se întâmplă cu clienții Enel după ce compania pleacă din România

Plecarea Enel din Romania nu ar trebui privita ca o tragedie, iar clientii nu vor fi afectati, a afirmat marti, 22 noiembrie, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Aceasta dupa ce anterior, tot marti, Enel a anuntat ca si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania.Chiritoiu a participat la conferinta "Concurenta in sectoare inovative" si a fost intrebat de jurnalisti care vor fi efectele iesirii Enel de pe piata din Romania."Piata de energie trece printr-o perioada dificila. Este o criza care afecteaza si companiile si clientii. Guvernul a luat masuri, in decurs de un an au fost patru ordonante de urgenta. Cand e criza si faci lucrurile in viteza, evident ca nu totul iese perfect. S-au adus tot felul de corectii si sunt convins ca putem discuta alte masuri de corectie a cadrului legal si de a asigura cat se poate predictibilitatea operatorilor. Dar, din nou, e criza, nu ai cum sa prevezi totul. Aceasta este provocarea momentului, sa ajungem la o reglementare inteligenta in energie", a spus Chiritoiu.El a aratat ca, pe partea de furnizare, concurenta are o importanta redusa in aceasta perioada de criza."Enel era un operator in expansiune si am apreciat pozitia lor in piata. Se schimba proprietarul, nu dispare compania. Va dau exemplul CEZ, care se numeste in continuare CEZ, desi proprietarul nu mai este compania din Cehia, ci un fond de investitii australian localizat la Londra. Dar clientii au contract cu compania CEZ si primesc serviciile CEZ. Nu exista niciun motiv pentru care vanzarea ar afecta clientii. Iesirea unei companii nu este o tragedie in sine, companiile vin si ies. Repet, la CEZ, schimbarea mi s-a parut ca a decurs bine, nu am vazut nicio schimbare in piata. Nu vad de ce iesirea Enel ar trebui privita altfel decat iesirea CEZ", a completat Chiritoiu.Cel mai probabil, clientii companiei vor fi preluati la pachet de noul proprietar. In acelasi timp, acestia au posibilitatea sa se transfere rapid la alt furnizor de electricitate.Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day."Activitatile din Europa se vor concentra pe Italia si Spania, in conditiile in care vom iesi din Romania", a spus Alberto De Paoli, directorul financiar al companiei.