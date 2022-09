Comisia Europeană poate doar recomanda, nu obliga, cât curent sau gaz să consumăm. Observațiile președintelui UDMR

Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, sustine ca nu se poate impune de catre Comisia Europeana obligativitatea unui anumit consum de electricitate sau gaz de catre cetatenii europeni in perioada iernii si ca poate fi vorba cel mult de o recomandare.

"Este o intentie, o dezbatere, o decizie obligatorie in ceea ce priveste statele membre nu a fost luata. Urmeaza o sedinta a ministrilor Energiei la sfarsitul lunii.Anumite chestiuni pot fi facute, altele nu. Poti da recomandari, dar oligativitatea e greu de facut. Cine controleaza? Trebuie sa infiintezi politia de termometru, de temperatura in casa, sau ce vrei sa faci? Nu poti sa compara cat consuma un neamt, si de acolo sa reduci cu 15%, si cat consuma mama mea la tara, si de acolo sa reduci 15%.Inseamna ca trebuie sa stea in intuneric, fiindca sunt 3,5-4 milioane de utilizatori care consuma sub 100 de kW in Romania, care inseamna un frigider si 2-3 becuri in casa. Ce sa reduci de acolo? Frigiderul sau stingi lumina de tot", a spus Kelemen.Liderul UDMR a precizat ca astfel de comparatii nu isi au rostul, fiind inutile. "Recomandari putem sa facem. Fiecare om poate economisi un pic, dar nu poti sa spui sa stai la 18 grade in casa ta. In institutiile publice poti reglementa altfel.Trebuie sa stim despre ce vorbim. Cine va intra la mine in casa sa verifice daca sunt 19 sau 20 de grade, care va fi sanctiunea? Ma inchide in casa, imi taie gazul? Vor fi recomandari, dar trebuie sa spunem clar ca nu facem acest lucru pentru Comisia Europeana, ci pentru noi, pentru bugetul nostru", a mai spus Kelemen Hunor.Vicepremierul a dat asigurari ca Romania va avea curent si gaze la iarna, iar resursele vor fi asigurate."Trebuie sa apelezi la responsabilitatea oamenilor. E o perioada grea, nu noi am creat criza si vom plati cu totii pretul razboiului, al nebuniei presedintelui Putin", a conchis Kelemen Hunor. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana poate doar recomanda, nu obliga, cat curent sau gaz sa consumam. Observatiile presedintelui UDMR " pe Ziare.com