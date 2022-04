Compania aeriană low-cost EasyJet a anunţat luni, 4 aprilie, că a fost obligată să anuleze unele zboruri spre şi dinspre Marea Britanie, după o nouă explozie a cazurilor de infecţie cu COVID-19 în rândul angajaţilor, transmite Reuters.

Compania are curse și din București.Marea Britanie, care a ridicat toate restricţiile la începutul acestui an, a înregistrat în ultimele săptămâni un nou val de infecţie cu COVID-19, astfel că în săptămâna care s-a încheiat la 26 martie, o persoană din 13 persoane era infectată cu COVID-19, cel mai ridicat nivel de la începutul pandemiei.Deşi ratele de spitalizare sunt sub vârfurile atinse în 2020 şi 2021, mai multe companii, inclusiv aeroporturile, anunţă că serviciile lor sunt afectate de numărul mare de angajaţi care sunt nevoiţi să stea acasă.EasyJet a precizat că a fost nevoită să ia măsuri pentru a face faţă perturbărilor prin modificarea programului echipajelor, dar cu toate acestea a fost nevoită să anuleze unele zboruri şi să combine unele curse pentru care erau mai multe opţiuni, pentru a reduce impactul lipsei de personal."Clienţii au fost contactaţi pentru a li se comunica opţiunile, care includ un zbor alternativ, primirea unui voucher sau returnarea completă a banilor", a informat EasyJet.Potrivit Reuters, EasyJet a anulat luni aproximativ 60 de zboruri din cele aproximativ 1.645 de zboruri care erau programate pentru ziua de luni spre şi dinspre Marea Britanie.Duminică şi compania British Airways a anulat şi ea un număr mai mic de zboruri.Potrivit legislaţiei, persoanele care sunt testate pozitiv cu COVID-19 nu mai trebuie să se auto-izoleze dar companiile le sfătuiesc să stea acasă.EasyJet are o capitalizare bursieră de 3,33 miliarde de lire sterline (4,6 miliarde de dolari) şi este bine poziţionată în Marea Britanie, Italia, Elveţia, Germania şi Franţa. ...citeste mai departe despre " O companie aviatică low cost anulează zeci de zboruri după o nouă explozie a cazurilor de COVID în rândul angajaților " pe Ziare.com