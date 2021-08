Creșă nouă construită în București. "Va fi mare, cu o suprafață de 2.409 metri pătrați și o capacitate de 110 copii"

În Sectorul 2, din București, va începe construcția unei noi creșe, unde vor putea merge 110 copii. Va avea o suprafață construită de 2.409 metri pătrați, propria spălătorie, bucătărie și cabinet medical, anunță primarul Sectorului 2 într-o postare pe Facebook.

"Construim o creșă nouă în Sectorul 2 prin programul național derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Suntem singurul sector din București care a reușit să acceseze un astfel de proiect și aștept cu nerăbdare să începem lucrările.Va fi o creșă mare, cu o suprafață construită de 2409 mp și o capacitate de 110 copii. Clădirea va avea propria spălătorie, bucătărie și cabinet medical. De asemenea, proiectul include o sală multifuncțională și toate spațiile administrative necesare.În jurul clădirii vor fi amenajate locuri de joacă.Va fi o creșă prevăzută cu tot ce e nevoie pentru cei mici, într-o clădire pasivă construită cu materiale de ultimă generație.Costul proiectului: 22.262.920 lei, iar întreaga sumă va fi acoperită de MDLPA.În Sectorul 2 avem 425 locuri disponibile în creșele existente. Acest nou proiect (110 locuri noi) va crește capacitatea sectorului cu peste 25%. Familiile tinere din sectorul nostru au nevoie de creșe moderne unde să îi lase în siguranță pe cei mici.L.E. Creșa va fi construită în zona Pantelimon, mai exact pe strada Ion Vlad. O zonă care a fost "ferită" la investiții, dar care are o densitate a populației mare și care va crește masiv dacă se fac câteva îmbunătățiri strategice. Termenele de execuție nu sunt stabilite având în vedere că abia s-a aprobat proiectul. Vă țin la curent imediat ce aceste detalii vor fi bătute în cuie", îsi încheie primarul postarea.În luna mai, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației (MDLPA), Cseke Attila, a declarat că în vara acestui an va începe construcția de creșe în mai multe localități din țară:"De la începutul mandatului, Guvernul are ca priorități construirea de creșe. Din păcate, avem o lipsă de infrastructură acută în toată țara. Suntem în faza în care se lucrează la proiectul tehnic al creșelor. Vor fi trei niveluri de proiecte, respectiv, cu patru-cinci grupe, cu șase-șapte grupe și cu 10-11 grupe.Fiecare grupă va avea 10 copii. La zi, la CNI, care este implementatorul acestui proiect, sunt depuse 84 de