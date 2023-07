Drum de mare viteză între două regiuni ale României. A fost semnat contractul pentru proiectare

Contractul de 35,76 milioane de lei, fără TVA, pentru proiectarea lotului Drobeta Turnu Severin-Domaşnea (65 km) al drumului de mare viteză Filiaşi-Lugoj, a fost semnat, anunţă responsabilii din Transporturi.

Asocierea EGIS ROMANIA SA – EGIS INTERNATIONAL S.A.S. – PRIMACONS GROUP SRL – ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL – ECO GEODRUM SRL are la dispoziţie 26 de luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate.”Lotul Drobeta Turnu Severin-Domaşnea (65 km) al Drumului de mare viteza Filiaşi-Lugoj are de astăzi contract pentru proiectare semnat! Asocierea de proiectanţi (români, francezi şi italieni) are la dispoziţie 35,76 milioane de lei (fără TVA) şi 26 de luni pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. Este al doilea contract semnat pentru proiectarea unuia din cele 4 loturi ale Drumului de mare viteză Filiaşi-Lugoj”, a transmis ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.Primul contract (pentru proiectarea lotului Filiaşi-Drobeta Turnu Severin) a fost semnat în data de 10 iunie. Acest lot are o lungime de 70 de km, iar valoarea contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (care trebuie finalizat în 18 luni) este de peste 21 de milioane de lei (fără TVA).Un anunţ similar a fost făcut de şeful CNAIR Cristian Pistol, care a precizat că Asocierea EGIS ROMANIA SA – EGIS INTERNATIONAL S.A.S. – PRIMACONS GROUP SRL – ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL – ECO GEODRUM SRL este câştigătoarea contractului pentru lotul 2.Valoarea contractului este de 35,76 milioane de lei, fără TVA iar durata acestuia este de 28 luni.”Construcţia acestui proiect de infrastructură va asigura conectivitatea între centrele economice importante Craiova - Filiași, Drobeta Turnu Severin - Domaşnea, prin realizarea unui drum la standarde europene, care va îmbunătăţi semnificativ condiţiile pentru transportul de marfuri asigurând şi spaţii de parcare şi odihnă pentru conducătorii auto în condiţii de siguranţă”, subliniază Pistol....citeste mai departe despre " Drum de mare viteză între două regiuni ale României. A fost semnat contractul pentru proiectare " pe Ziare.com