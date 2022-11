Conturile Termoenergetica ar putea fi blocate. Bucureștenii riscă să rămână fără apă caldă și căldură

Conturile Termoenergetica ar putea fi blocate de ELCEN, care a obtinut executarea silita pentru o datorie de 535 de milioane de lei de la compania municipala. Poprirea conturilor ar putea insemna intrarea in insolventa si ar putea duce la probleme cu furnizarea energiei termice in Bucuresti.

"Bucurestenii vor avea apa calda si caldura, sunt convins de acest lucru. Sunt aceste probleme cu datoriile si este nevoie de finantare. Incercam in aceasta saptamana sa ajungem la o solutie, la esalonari, la o solutie pe termen scurt astfel incat sa nu avem parte de poprirea conturilor, dar solutia sta in un imprumut al Primariei Capitalei, deci e nevoie de bani pe circuitul financiar.Avem aceasta sustinere a Primariei Capitalei. Speram in perioada urmatoare sa se rezolve aceasta situatie. Riscul exista, de poprire a conturilor, dar in cursul acestei saptamani speram sa rezolvam problema", a declarat Claudiu Cretu, directorul Termoenergetica, pentru b1tv.ro. ...citeste mai departe despre " Conturile Termoenergetica ar putea fi blocate. Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda si caldura " pe Ziare.com