Coșmarul unor români care au vrut să schimbe mobila: "8.500 de lei avans pentru un set de canapele cu fotolii"

Mulți români au amânat lucrările de amenajare a locuințelor în ultimul an din cauza creșterilor de prețuri.

Am o problemă pe care se pare că nici ANPC-ul nu a putut să mă ajute până la capăt și mă simt nevoită să apelez la poliția economică și totodată aș dori să iau legătură cu un avocat specializat pe această ramură, nu mă pricep de unde să încep, așa că m-am gândit să cer ajutorul comunității, pe scurt: am dat comandă de o canapea și un pat la o firmă "X", unde am plătit un avans mai mult de jumătate din sumă, care nu e deloc mică, nu s-a respectat contractul, (canapeaua și patul arătau că de pe aliexpress, pentru că ulterior am aflat că domnii foloseau pozele altora), am cerut avansul înapoi, dânșii nu au fost de acord, am apelat la ANPC, unde s-a concluzionat întemeiată reclamația mea, aveau termen până pe 15.01.2023 să restituie suma ce reprezenta avansul dat, evident că nu s-a întâmplat așa.Suntem aproape în luna mai, iar eu nu am niciun răspuns ce se va întâmpla în continuare, așa că mă simt nevoită să apelez la poliția economică și la un avocat specializat, rugămintea mea este dacă-mi puteți recomanda un avocat ce mă poate ajuta în această direcție, și/ sau dacă ați trecut prin situații similare și cum ați procedat? Mulțumesc mult pentru orice sfat/ îndrumare!", a scris femeia pe grupul Design & amenajări interioare."Firma trebuie acționată în judecată"În comentarii, aceasta a primit sfaturi, iar alți membrii ai grupului au relatat situații complicate legate de achiziția de mobilier."Dacă aveți un document oficial prin care sunt obligați să vă restituie suma, apelați la un executor judecătoresc.""Executorul judecătoresc execută silit doar în urma unei decizii judecătorești definitive. În acest caz, firma trebuie acționată în judecată.""Eu, în urmă cu 15 ani, după ce m-au plimbat din martie până în decembrie ca să obțin o hârtie de negație a unei mașini de spălat care funcționase doar 1 luna, am amenințat și ANPC-ul că îl dau în judecată.