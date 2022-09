Unele medicamente ieftine ar putea dispărea de pe piață din cauza costurilor uriașe cu electricitatea. Avertismentul producătorilor

Producătorii europeni de medicamente au avertizat că ar putea înceta să mai producă medicamente generice ieftine din cauza creşterii costurilor electricităţii şi cer o revizuire a modului în care sunt stabilite preţurile, sectorul farmaceutic fiind cea mai recentă industrie care solicită sprijin, pe măsură ce criza energetică se adânceşte, transmite Reuters.

Grupul de lobby al industriei medicamentelor generice Medicines for Europe, care reprezintă companii precum Teva, unitatea Sandoz a grupului Novartis şi divizia Kabi a Fresenius, a trimis marţi o scrisoare deschisă miniştrilor sănătăţii şi energiei din Uniunea Europeană, înaintea reuniunii lor extraordinare de la Consiliul UE de vineri, cerând măsuri pentru reducerea costurilor.Scrisoarea a fost adresată şi comisarilor europeni cheie.Destinatarii nu au răspuns solicitărilor de comentarii, având în vedere ora târzie.Preţurile energiei electrice au crescut de zece ori pentru unele fabrici de medicamente din Europa, iar costurile materiilor prime au crescut cu între 50% şi 160%, potrivit scrisorii.Asociaţiile de medicamente generice din statele membre solicită, de asemenea, autorităţilor sanitare naţionale mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte preţurile medicamentelor, a spus Medicines for Europe.”Putem întrerupe poate trei, poate cinci produse, din cauza impactului direct şi indirect al creşterii costurilor cu energia”, a declarat Elisabeth Stampa, directorul executiv al Medichem SA, un producător de medicamente generice şi ingrediente farmaceutice cu sediul în apropiere de Barcelona, ​​Spania.Directorul general al Medicine for Europe, Adrian Van Den Hoven, a declarat pentru Reuters că costurile mai mari ale energiei afectează un sector care a fost forţat să se consolideze din cauza presiunii preţurilor, făcând piaţa mai vulnerabilă la întreruperile şi penuria aprovizionării.”Costurile mai mari ale energiei erodează toate marjele multor producători de medicamente, esenţiale în sistemul de preţuri fixe în care funcţionăm în Europa”, a spus el.Problema se concentrează pe regimul de preţuri. Medicamentele fără brevet sunt vândute de obicei de producătorii de medicamente la preţuri reduse, la preţuri stabilite de agenţiile naţionale de sănătate sau de asociaţiile de asigurători, care deseori reduc şi preţurile.Genericele reprezintă aproximativ 70% din toate m ...citeste mai departe despre " Unele medicamente ieftine ar putea dispărea de pe piață din cauza costurilor uriașe cu electricitatea. Avertismentul producătorilor " pe Ziare.com