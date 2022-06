Studenţii pot lua credite garantate de stat de 10.000 de euro, iar familiile şi cuplurile, de 15.000 de euro. La ce pot fi folosiți banii

Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, 29 iunie, un proiect prin care studentii pot contracta credite de 10.000 de euro, iar familiile si cuplurile pot lua credite de 15.000 de euro, care vor fi garantate de stat. Banii vor putea fi folositi pentru plata chiriei, finalizarea studiilor, respectiv cheltuieli pentru cresa, gradinita sau chiar cumpararea unui autoturism.

Gabriela Firea a declarat la finalul sedintei de Guvern ca a fost amanata mai multi ani posibilitatea ca tinerii si studentii sa dispuna de creditare cu garantia statului."As vrea sa ma refer aici la un proiect care a fost de multe ori solicitat de catre tineri sa se aplice si in Romania, dar, din pacate, aceasta decizie s-a amanat ani de-a randul si anume posibilitatea ca tinerii studenti sau iesiti din perioada studentiei sa poata sa beneficieze si ei, la fel ca in orice tara europeana sau ca in Statele Unite ale Americii, de posibilitatea de creditare cu garantia statului, pentru ca in cazul tinerilor, aici este de fapt cea mai mare dificultate, neavand cei mai multi dintre ei proprietati sau neavand venituri crescute nu pot sa justifice posibilitatea in fata unui agent bancar ca poate sa restituie un credit pe care eventual l-ar contracta de pe piata bancara privata", a afirmat Gabriela Firea.In cazul studentilor creditul este de 10.000 de euro, iar pentru tineri, de 15.000 de euro"Impreuna cu Ministerul de Finante si Fondul Roman de Garantare si Contragarantare, am venit cu acest proiect tocmai in sprijinul celor care, pentru ca nu este o obligativitate, fireste, fiind un credit, o posibilitate a studentilor, inclusiv a masteranzilor si doctoranzilor, precum si a tinerilor care nu mai sunt in studentie de a contracta aceste credite cu garantia statului. In cazul studentilor este vorba despre 10.000 de euro in lei, fireste, la cursul zilei, cu garantia statului de 80 la suta, iar in cazul tinerilor, in familii sau in cupluri este vorba despre 15.000 de euro, tot in lei, la cursul zilei", a explicat ministrul Familiei.Cheltuielile eligibile in cazul acestor credite"Pentru studenti se pot face plati vizand publicarea unor lucrari stiintifice, inclusiv lucrari in urma finalizarii studiilor la facultate, la masterat sau la doctorat, plata in avans a chiriei si aici, de asemenea, a fost o solicitare de a-si putea plati in avans chiria, ...citeste mai departe despre " Studentii pot lua credite garantate de stat de 10.000 de euro, iar familiile si cuplurile, de 15.000 de euro. La ce pot fi folositi banii " pe Ziare.com