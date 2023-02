Reacția lui Cristian Tudor Popescu în cazul Bîstroe: "Statul vecin este ros de corupție mai ceva decât statul român / Rusia va rămâne cel mai crud dușman al României"

CTP și-a expus parerea vizavi in Bastroe FOTO facebook

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, referindu-se la scandalul legat de Canalul Bîstroe, că ucrainenii trebuie să fie sprijiniţi în acest moment, nu certaţi, iar discuţia trebuie făcută cu date certe, referitoare la lucrările care au efectiv loc.

Cristian Tudor Popescu a reacționat în acest caz, exprimându-și poziția sub titlul "Bîstroe nu e Ucraina".Iată ce a postat jurnalistul pe facebook:"Deoarece există semnale că Ucraina draghează canalul Bîstroe, ceea ce poate provoca daune financiare și de mediu României, să o dăm dracului de Ucraină, să nu-i mai sprijinim pe ucraineni – altfel, înseamnă că nu suntem patrioți. Ăsta e sloganul momentului, propagat de zvonerii și răspândacii Kremlinului din România. Înghițit pe nemestecate de românii cu discernământ deosebit de redus. Acestora, încerc să le dau un vomitiv.Subsemnatul, ca om și ca român, susțin Ucraina. Dar nu pentru că aș iubi-o. Statul vecin este ros de corupție mai ceva decât statul român, politica față de minorități, între care cea română, este naționalist-primitivă în raport cu atitudinea evoluată, europeană, față de minorități a României.Nu îmi place tot ce spune și ce face președintele Zelenski. Nu-i consider pe ucraineni un popor mai breaz decât altele. Singurul motiv pentru care îi admir este curajul și puterea de sacrificiu cu care luptă pentru a mai avea o țară. Dar nu susțin Ucraina numai pentru libertatea și suveranitatea ei, ci, în primul rând, pentru libertatea și suveranitatea României.Nu există nicio legătură între vechea problemă Bîstroe și susținerea Ucrainei de către România. Una-i una, alta-i alta. Acest diferend nu trebuie abordat altfel decât diplomatico-juridic, făcând apel la legislația și organismele europene de judecată. Trimițând experți să vadă exact ce se întâmplă pe canal. Așa cum am procedat, cu actualul ministru de Externe Bogdan Aurescu vârf de lance, în chestiunea celor 9.700 km² de platou continental disputați cu Ucraina, Curtea de la Haga dând până la urmă câștig de cauză României.În schimb, a nu mai sprijini Ucraina e un gest de trădare a interesului național. Căci Rusia lui Putin nu se află în război doar cu Ucraina, dar și cu SUA și Europa, în special cu țările din flancul estic al NATO, pe care le amenință sistematic. Având ca bază de operații o Ucraină ocupată, Kremlinul va ataca