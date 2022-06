Cum au decurs primele zile de testare standardizată a elevilor români. Gabi Bartic, BRIO: "Există înainte de toate spaima noastră legată de orice tip de evaluare"

Elevii din 329 de școli alese de Ministerul Educației susțin în această perioadă testările standardizate la Matematică, Limba Română, dar și la Istorie în cazul unei părți a elevilor de liceu.

Testele se derulează pe platforma Brio și au fost concepute pentru măsurarea cât mai corectă a competențelor copiilor. Joi, 2 iunie, s-au încheiat cele trei zile de testare la Matematică, iar vineri, 3 iunie, vine rândul testelor la Limba Română.Gabi Bartic, CEO Brio, a explicat pentru Ziare.com modul în care aceste teste vin în ajutorul elevilor, părinților și copiilor, dar a oferit și primele impresii privind raportarea elevilor la testare. Mai mult, am discutat inclusiv despre cei ce au privit testele cu scepticism, enumerând obiecțiile lor.Ziare.com: Elevii din 329 de școli alese de Ministerul Educației susțin în această perioadă testările standardizate la matematică și limba română.În primul rând, pentru că aceste teste au fost concepute de BRIO, puteți explica mai exact de ce sunt ele importante, ce plus valoare aduc și cum ajută rezultatele atât elevii, cât și profesorii și părinții?Gabi Bartic, BRIO: Testele se derulează pe platforma Brio, ele au fost concepute pe programele fiecărei clase de către profesori reputați pe specialitățile lor. Diferența față de testele obișnuite pe care le parcurg copiii este că aceste teste sunt standardizate. Ce face standardizarea este să ofere rezultate comparabile pentru toți copiii unei generații chiar și în condițiile în care itemii pe care aceștia îi primesc în cadrul testului sunt diferiți. Măsurarea competențelor copiilor e așadar mai corectă, oferă predictibilitate și vizibilitate pe setul de competențe acumulate și oferă, în plus, informații valoroase pentru sistem. E altceva când măsurăm toți copiii cu același instrument de măsură și cu totul altceva când folosim instrumente diferite pentru fiecare clasă, școală, județ.Valoarea pe care o aduce această testare, dincolo de faptul că va oferi rapoarte individuale defalcate ce pot produce efecte (fiind împărțit pe competențe măsurate individual, astfel că fiecare copil va ști cu exactitate unde e bine și unde mai e de lucru), va oferi rapoarte agregate la nivel de școală, județ și un raport național pentru acest pilot. Ce putem face cu aceste date – aici e o oportunitate pentru sistemul de educație: putem identifica porțiuni de