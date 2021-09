Patronii hotelurilor și restaurantelor se declară în favoarea restricțiilor pentru cei nevaccinați. „Folosirea certificatelor de vaccinare ar putea ajuta industria”

Reprezentanții HORECA susțin că posibilitatea ca doar persoanele vaccinate să intre la interiorul restaurantelor nu e un lucru rău. Dimpotrivă, asta ar ajuta industria să se mențină pe linia de plutire în caz că incidența cazurilor COVID-19 va crește, așa cum arată deja cifrele în ultima perioadă.

De altfel, în străinătate, accesul populației în restaurante la interior se face tot în baza adeverinței de vaccinare, arată Corina Macri, președintele HORETIM."Deocamdată nu am avut nicio discuție cu autoritățile. Deja în câteva localități din țară a crescut rata de infectare și există posibilitatea închiderii restaurantelor. S-ar putea să se ajungă la această formă exact ca în toată Europa. Acolo așa se practică. La restaurante, la muzee, la magazine, se intră în baza acelui green pass", a explicat pentru Ziare.com Corina Macri.Cum este în străinătatePotrivit acesteia, doar autoritățile pot decide dacă în interiorul restaurantelor să intre strict persoanele vaccinate."Oricum, din moment ce se aplică în toată Europa și la noi va fi o formă de a merge mai departe pentru ca să nu închidem industria. Se va merge pe ideea de a funcționa cumva pe avarie. Mai precis, oamenii vaccinați să se poată bucura de aceste servicii la interior, prin prezentarea certificatelor de vaccinare. Și atunci nici industria nu va mai fi închisă. Evident, se vor purta măști la interior, în continuare", a punctat Corina Macri.Conform reprezentanților industriei HORECA, măsura a fost de bun augur în străinătate. Italia, Germania, Austria au aplicat deja acest mod de lucru.Efortul logistic este minimÎn străinătate funcționează această măsură. Și în Austria și în Italia e la fel, și în Germania. Afară, lumea așa are acces la restaurant - pe bază de certificat de vaccinare. Niciunde nu se intră fără acest certificat.Deja am discutat cu autoritățile în Timiș să vedem ce se va întâmpla de la jumătatea lunii septembrie. Dacă depășim o incidență de 3 la mia de locuitori, nu va fi vorba de restricționare, ci de închidere", a mai spus Corina Macri, adăugând că un certificat de vaccinare poate fi ușor verificat la intrarea în restaurant, cu ajutorul unui telefon."Cred că toată lumea își dorește să aplice aceste reguli. Industria a fost foarte grav afectată și noi nu mai putem trece printr-o iarnă ca cea de anul trecut. Dacă intrăm în