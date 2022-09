Cât ne costă dacă lăsăm non-stop electrocasnicele în priză. Experimentul unui român: "Ne rupe la următoarea factură"

Unul dintre subiectele fierbinti ale acestei perioade este legat de cheltuielile pe care romanii le au cu energia electrica.

Sute de mii de romani au primit deja facturi cu sume uriase de plata si multi altii le asteapta cu teama.Ingrijorarea este cu atat mai mare cu cat se apropie sezonul rece, iar cheltuielile vor creste implicit.Este contextul in care un roman a facut un experiment si atrage atentia asupra energiei electrice consumate de aparatele electrocasnice care raman in priza si atunci cand nu sunt folosite, dupa cum a scris intr-o postare pe Facebook.Cat consuma electrocasnicele daca le lasati in priza"Astazi am facut un experiment cu o priza care afiseaza consumul pentru fiecare electrocasnic in parte care raman in stand by: televizor smart 50 inci- 1.0w/ora, sistem audio -1.9w, ventilator cu picior - 0.5w, prelungitor cu protectie la tensiune cu intrerupator -0,4w, aer conditionat - 1.8w, modem tv digi - 4.7w, tv led bucatarie - 0.3w, cuptor microunde 1.6w, cuptor electric 0.4w, masina de spalat 0.4w, senzor de miscare 0.5w, lampa veghe cu senzor noapte 0.5w, laptop oprit 0.5w.Acestea se pot scoate din priza cand nu sunt folosite.Total consum 14,5 WATTI/ ORA 14,5 x 720 ore =10,4 kilowatti (10,4kwh x 0,76 lei = 7,9 lei) intr-o luna de zile, consum care se pierde daca tin aceste electocasnice in priza permanent.Poate intereseaza pe cineva sa stie cam cat consuma electrocasnicele daca le lasati in priza si nu deveniti obsedati ca mine, sa le scoteti din priza ca ne rupe la urmatoarea factura", a scris romanul pe grupul Client Hidroelectrica, de pe Facebook."Scosul din priza regulat/ zilnic duce la scaderea drastica a duratei de viata"In comentarii, parerile sunt impartite. Unii sunt preocupati de calcule, altii fac uz de simtul umorului."Ca sa fie si o parere de pe partea cealalta a baricadei, scosul din priza regulat/ zilnic duce la scaderea drastica a duratei de viata a componentelor electronice. Acel "stand-by" ajuta enorm la prelungirea vietii circuitelor integrate si a componentelor electronice care nu vor mai fi supuse fenomenului de dilatare/contractie (nu o scot din burta). Asa ca, proverbul "ce nu dai pe mere o sa dai pe pere" pe termen lung."Sa nu va mirati cand la expirarea celui de-al doilea an de garantie o sa trebuiasca sa cumparati un aparat nou, fie el TV sau ce vret ...citeste mai departe despre " Cat ne costa daca lasam non-stop electrocasnicele in priza. Experimentul unui roman: "Ne rupe la urmatoarea factura" " pe Ziare.com