Șeful Wizz Air anunță un val de curse anulate în perioada următoare, deși suntem în plin sezon al vacanțelor

In plin sezon al vacantelor, seful Wizz Air spune ca se asteapta la tot mai multe anulari ale curselor in perioada urmatoare.

De vina ar fi costurile de operare, grevele si lipsa fortei de munca.Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat ca operatorul aerian este increzator ca va reveni la productivitatea anterioara Covid-19 si ca va ajunge la utilizarea deplina a aeronavelor sale in acest an.Cu toate acestea, reprezentantul companiei a declarat, luni, ca se asteapta sa reduca utilizarea cu inca 5% pentru vara, pentru a atenua impactul "perturbarilor externe in curs", conform antena3.ro.Dupa o problema cauzata de varianta Omicron a coronavirusului, cererea de calatorii a revenit, companiile aeriene pariind pe calatoriile din vacanta de vara, in perioada iulie-septembrie, pentru a-si spori profitul.Dar grevele si lipsa de personal forteaza companiile aeriene sa anuleze mii de zboruri si provoaca cozi lungi pe aeroporturile importante din Europa. ...citeste mai departe despre " Seful Wizz Air anunta un val de curse anulate in perioada urmatoare, desi suntem in plin sezon al vacantelor " pe Ziare.com