Despăgubiri de 50 de milioane de dolari pentru clienții Apple care au cumpărat laptopuri cu tastatură „fluture”

Apple şi utilizatorii care au dat compania în judecată în cadrul unui proces comun au ajuns la un acord. Compania va plăti compensaţii de 50 de milioane de dolari celor care au fost nevoiţi să-şi repare laptopurile în California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York şi Washington.În cauză sunt laptopurile MacBook vândute în perioada 2015 - 2019. Acestea foloseau o tastatură foarte sensibilă la praf, ale cărei butoane începeau să funcţioneze greşit sau chiar să se blocheze când sub ele intrau şi cele mai mici particule de praf.Tastatura laptopurilor vândute în această perioadă folosea un sistem nou, numit fluture, datorită designului interior. Tehnic, tastatura trebuia să ofere un sentiment mai bun la apăsare şi scriere.În proces, Apple a fost acuzată că ştia de problema cu praful, dar a ignorat-o şi a continuat să vândă laptopuri cu acest design vreme de mai mulţi ani. În urma înţelegerii, Apple nu este obligată să recunoască faptul că ar fi greşit cu ceva.Compensaţiile individuale vor varia între 50 de dolari (dacă reparaţia a constat doar în înlocuirea câtorva taste) şi 395 de dolari (dacă utilizatorul a trebuit să schimbe mai multe tastaturi).Din cele 50 de milioane de dolari, până la 15 milioane ar putea ajunge la avocaţi, sub forma comisioanelor legale.