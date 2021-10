Interzis pe Facebook, Twitter și Youtube, Donald Trump își lansează propria rețea de socializare pentru „a rezista tiraniei giganţilor tehnologiilor"

Donald Trump a anunţat miercuri lansarea propriei reţele sociale denumită "Truth Social", după ce a fost interzis în ianuarie de Twitter, Facebook şi YouTube, care îl acuză că i-a incitat pe partizanii săi la violenţă pe platformele lor înainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington, notează AFP.

"Am creat Truth Social şi Trump Media and Technology Group (TMTG) pentru a rezista tiraniei giganţilor tehnologiilor", a afirmat fostul preşedinte într-un comunicat, adăugând că platforma sa ar urma să fie lansată în primul trimestru al anului 2022.Marile companii din Silicon Valley şi-au "folosit puterea unilaterală pentru a reduce la tăcere vocile disidente din America", a adăugat Donald Trump.BREAKING: @DonaldJTrumpJr on the announcement of https://t.co/I4K8Tz54NMTruth Social is "a Big Tent, an open and Free Network for people to be able to communicate, to exercise your First Amendment rights." pic.twitter.com/Kbq8fdmeN0— Benny (@bennyjohnson) October 21, 2021Omul de afaceri republican a fost blocat pe Facebook, Twitter şi YouTube după atacul criminal asupra Capitoliului condus de partizanii săi în timpul ceremoniei de certificare a victoriei rivalului său Joe Biden la prezidenţiale, la 6 ianuarie.Înainte de a fi interzis, Donald Trump avea aproape 89 de milioane de abonaţi pe Twitter - unde anunţase multe decizii prezidenţiale majore şi concedieri zgomotoase -, precum şi 35 de milioane pe Facebook şi 24 de milioane pe Instagram.Fostul preşedinte promitea de luni întregi apropiata creare a propriei reţele sociale.Platforma "Truth Social" va fi disponibilă în versiune beta, prin invitaţie din noiembrie 2021, se arată în comunicat, în timp ce noul grup media al miliardarului, TMTG, va include şi un serviciu video la cerere cu programe de divertisment şi podcasturi "no-woke".