Un an de la misiunea de kompromat împotriva Emiliei Șercan: ”Șase dosare. Șase procurori. Șase investigații. Zero suspecți”

Jurnalista Emilia Șercan a anunțat că vineri, 17 februarie, se împlinește un an de la misiunea de kompromat îndreptată împotriva acesteia, timp în care justiția nu a reușit să găsească vinovații.

"Astăzi se împlinește un an de la operațiunea de kompromat inițiată împotriva mea în interiorul Poliția Română și plecată de la o plângere penală pe care am depus-o pentru furtul a cinci fotografii personale și încărcarea lor pe mai multe site-uri pentru adulți.Șase dosare. Șase procurori. Șase investigații. Zero suspecți. Acesta este bilanțul justiției care acum un an își lua angajamentul să descopere făptașii. Cu celeritate!Kompromatul a plecat din Poliția Română, care a scurs către site-ul infractorului fugar Cristian Rizea informația că pe mai multe site-uri cu conținut pentru adulți există niște poze cu mine, însă cel care a facilitat scurgerea i-a dat lui Rizea nu numai informația, ci și o probă din dosar – o captură de ecran cu un mesaj prin care am primit acele fotografii de la un necunoscut", a scris Emilia Șercan pe Facebook.Jurnalista adaugă că a luat legătura cu Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, moment din care s-a încercat mușamalizarea scurgerii probei."Imediat după ce am descoperit că acea probă a fost publicată de Rizea, l-am anunțat pe ministrul de Interne, dr. Bode, pentru că, cui te poți adresa, ca jurnalist, când cineva scurge o probă dintr-un dosar al Poliției Române care te privește?Momentul discuției mele cu dr. Bode corespunde cu începutul unei acțiuni de mușamalizare a scurgerii probei din Poliție.Două ore mai târziu, pozele au fost urcate pe un site „conservă", care a fost antedatat pentru a-mi lăsa impresia că proba a fost publicată înainte ca eu să o dau Poliției, deci nu Poliția a scurs proba, ci eu am fost spionată.Doar că două expertize ale telefonului meu arată că telefonul nu mi-a fost spionat la acel moment.În plus, alte multe date, adunate de mine și puse în brațele procurorilor, arată că acea probă a fost publicată prima dată de infractorul fugar Rizea, deci proba a fost scursă din Poliție", a mai scris Șercan.Bilanțul după un anEmilia Șercan menționează cum stau lucrurile un an mai târziu, timp în care justiția a stat pe loc."- La dosar există un singur document care arată că site-ul conservă patrianoastră[.]com e cel care a publica