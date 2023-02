Cum sunt comise înșelăciunile prin metoda „șmen” și ce trebuie să faci pentru a evita „țepele”

Una dintre frecventele metode de înșelăciune cărora românii continuă să le cadă victime escrocilor este metoda „șmen”. O măsură de prevenire a acestui tip de escrocherii este numărarea oricăror sume de bani primite.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat recent o sentință finală într-un dosar de înșelăciune prin metoda „șmen”. Bărbatul trimis în judecată a scăpat de acuzații pentru că faptele s-au prescris, dar doarul scoate la iveală modul în care a fost comisă escrocheria.Potrivit datelor din dosar, escrocheria a avut loc în 2016, victimă fiind un timișorean care avea un telefon de vânzare, la prețul de 1.000 de lei. După ce s-a întâlnit cu cumpărătorul și i-a dat banii, timișoreanul și-a dat seama că teancul de bani e format dintr-o bancnotă de 100 de lei pusă deasupra, restul fiind bancnote de 1 leu. „Țeapa” luată de timișorean: 1.872 lei.Țeapa de 800 de lei din holul unei bănciÎntr-un alt caz, judecat la Judecătoria Satu-Mare, a fost trimis în judecată un escroc care a comis o înșelăciune prin metoda „șmen” chiar în holul unei bănci. O femeie care a scos bani de la un bancomat din holul băncii a fost rugată să schimbe 1.000 de lei din bancnote de 200 de lei. Inițiatl, femeia nu a vrut să schimbe banii, dar la insistențele bărbatului a acceptat să schimbe banii, dându-i 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei.După ce a primit cei 1.000 de lei în bancnote de 100 de lei și i-a dat femeii suma de 1.000 de lei în bancnote de 200 de lei, escrocul a spus că ar vrea să îi dea, de fapt, bancnote de 50 de lei. Femeia a spus că nu are bancnote de 50 de lei și i-a restituit bărbatului bancnotele de 200 de lei, primind în schimb bancnotele de 100 de lei.După ce bărbatul a plecat, spunând că se grăbește, femeia și-a dat seama că a fost înșelată, escrocul restituindu-i 200 în loc de 800 de lei. „După ce am numărat banii am constatat că îmi lipsesc 800 de lei, condiție în care am sunat la poliţie şi am depus plângere”, a mărturisit femeia.În urma procesului, escrocul, recidivist și judecat și pentru furtul unei sume de 1.800 de lei, a fost condamnat la un an și 10 luni de închiosare cu executare, sentința nefiind definitivă.Victimă racolată din fața unei case de schimb valutarÎntr-un dosar de înșelăciune de la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, un bărbat și o femeie judecați pentru înșelă ...citeste mai departe despre " Cum sunt comise înșelăciunile prin metoda „șmen” și ce trebuie să faci pentru a evita „țepele” " pe Ziare.com