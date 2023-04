Euroins dă în judecată ASF după ce i-a revocat licența de funcționare. ”Sistemul juridic din România va face dreptate”

Euroins Insurance Group (EIG) a anunţat marţi, 11 aprilie, că a demarat procedura legală de suspendare şi anulare a deciziei ASF din 17 martie 2023 de revocare a licenţei de funcţionare a Euroins România, prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel Bucureşti.

"Euroins Insurance Group (EIG) a demarat procedura legală de suspendare şi anulare a deciziei ASF din 17 martie 2023 de revocare a licenţei de funcţionare a Euroins România, prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel Bucureşti. Acţiunea în justiţie a fost unul dintre demersurile întreprinse de acţionarii Euroins România pentru a revoca decizia ASF", anunţă asiguratorul.În plus, Eurohold şi BERD, acţionari ai EIG, au înaintat deja Guvernului, Parlamentului, ASF şi FGA o propunere concretă pentru a rezolva criza de pe piaţa RCA, declanşată de închiderea uneia dintre companiile cheie şi care afectează 2,7 milioane de asiguraţi RCA. Propunerea urmăreşte să evite ca FGA să cheltuie banii statului român şi ai contribuabililor pentru plata daunelor RCA."Propunerea prevede transferul portofoliului Euroins România către EIG Re, printr-un acord de transfer prin care EIG Re se angajează să acopere daunele actuale şi viitoare şi specifică faptul că Euroins AD, filiala bulgară a grupului şi una dintre cele mai mari divizii din holding, va opera iniţial în România sub regimul Freedom of Services (FoS), deservind clienţii români. Acţionarii se angajează să asigure aportul de capital necesar pentru executarea Propunerii. Prin revocarea licenţei Euroins România, ASF a desfiinţat un ecosistem economic care a menţinut mii de locuri de muncă în toată ţara, direct şi indirect, şi a păgubit bugetul de stat de sute de milioane de lei reprezentând venituri din impozite, contribuţii la asigurările sociale şi alte taxe şi comisioane", arată compania.Euroins Insurance Group precizează că face demersuri astfel încât ASF să revoce această decizie, în condiţiile în care "aceasta a afectat o companie deţinută şi susţinută de un grup financiar puternic, BERD, şi cu o poziţie financiară solidă, cu toate taxele datorate plătite la timp"."Astfel, în ultimii 10 ani, începând cu 2013 inclusiv, Euroins România a plătit la bugetul de stat aproape 650 de milioane de lei, reprezentând impozite salariale şi alte taxe, contribuţii salariale şi alte similare, plus aproape 125 milioane de lei reprezentând