O fostă angajată a Primăriei Arad ar fi primit peste 100.000 de euro susținând că are influență asupra membrilor din CJ Arad și a unui europarlamentar

O fostă angajată din Primăria Arad, care a demisionat în 2019, a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru cinci fapte de trafic de influenţă.

Ea ar fi pretins şi primit bani de la mai multe persoane, susţinând că are influenţă asupra unor membri din conducerea Consiliului Judeţean Arad, din conducerea unor unităţi sanitare şi asupra unui europarlamentar.Potrivit specialarad.ro, ar fi vorba de Teodora Ciunta, care ar fi încasat zeci de mii de euro în schimbul promisiunii că va face rost de posturi în administrația locală. Aceasta pretindea că are relații speciale cu persoane din conducerea CJ și cu un europarlamentar. Conform sursei citate, Teodora Ciunta a studiat Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice la Facultatea de Inginerie, Turism și Protecția Mediului din cadrul UAV Arad și a fost consilier la Biroul Relații Externe din cadrul Primăriei Arad, din anul 2010 până în anul 2019.Sursa citată notează că Ciunta a fost îndepărtată din Primăria Arad tocmai din cauza unor acuzații de primire de foloase necuvenite.De cealaltă parte, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au transmis joi, 2 martie, că au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a unei inculpate pentru comiterea a cinci infracţiuni de trafic de influenţă, din care trei în formă continuată."În perioada 2019 - 2023, inculpata ar fi pretins de la o persoană, martor în cauză, suma totală de 108.500 euro din care ar fi primit 78.500 euro lăsând să se creadă că ar avea influenţă asupra unor persoane din conducerea Consiliului Judeţean Arad, din conducerea unor unităţi sanitare şi asupra unui europarlamentar", arată DNA în rechizitoriu.În schimbul banilor, femeia susţinea că va determina persoanele pe care le cunoaşte să faciliteze:- angajarea martorului pe un post de contabil în cadrul unei unităţi spitaliceşti,- angajarea unor prieteni sau rude ale aceleiaşi persoane în cadrul unor spitale, în cadrul Penitenciarului Arad, în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac ori în cadrul formaţiunii de poliţie de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional Traian Vuia Timişoara;- obţinerea a două finanţări din fonduri europene pentru familia martorului.