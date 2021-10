Gabi Bartic, BRIO, după ce doar 66% din candidații la concursul pentru directori de școli au promovat: „Aceste rezultate au fost hârtia de turnesol pe care am pus-o sistemului educațional românesc”

Doar 66% din profesorii care au susținut proba scrisă la examenul pentru directori și directori adjuncți de școli au reușit să promoveze testul standardizat, în care au avut de răspuns unor întrebări legate de inteligență și literație. „Cei care conduc școlile trebuie să fie persoane cu abilități manageriale dezvoltate. Un profesor e și comunicator, și persoană care trebuie să evalueze situații și să decidă, e și un om care trebuie să se facă înțeleas și să înțeleagă”, a explicat Gabi Bartic, CEO BRIO Teste Educaționale într-un interviu acordat Ziare.com.

Ziare.com: Cât de important este ca profesorii să primească în cadrul examinărilor întrebări legate de inteligență și literație?Gabi Bartic: Cred că întrebarea nu are decât un răspuns posibil: toți oamenii care au ca scop educația copiilor noștri trebuie să aibă o inteligență peste medie și să nu fie analfabeți funcțional. Dacă testele sunt pentru directorii școlilor, aceste două capitole sunt și mai importante. Nu cred că e cazul să avem o dezbatere națională legată de un adevăr simplu: cei care conduc școlile trebuie să fie persoane cu abilități manageriale dezvoltate, iar acest set de abilități nu are cum să excludă inteligența și capacitatea de a înțelege un text și de a interacționa cu conținutul acestuia.Testul primit de candidați a fost unul standardizat. În ce măsură ajută aplicarea unor asemenea teste la depolitizarea conducerii școlilor?Nu cred că depolitizarea școlilor a fost scopul acestor teste, ci în fine, accesul la funcțiile de conducere a unor persoane care au, pe lângă dosarele necesare (încă), și competențe manageriale. Testul a fost într-adevăr unul standardizat și a avut mai multe capitole. Discuția publică și indignarea au fost exclusiv în jurul capitolului de test de inteligență și de literație, dar au existat și alte întrebări care testau cunoașterea legislației specifice, a bibliografiei de concurs etc.Ce mi se pare absolut ciudat e că au existat persoane care au susținut testele (deci se pregăteau să conducă niște unități de învățământ) și care nu au recunoscut patternul testelor PISA în acele prime două capitole. Întrebarea mea e ce director de școală a luat câteva teste PISA, despre care tot vorbim de ceva vreme, și a spus: hai să văd și eu cum arată și dacă aș lua testul.