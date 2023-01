Doi hoţi au distrus reţeaua de telefonie fixă a Spitalului Judeţean Brăila după ce au furat cablurile de telecomunicaţii

Doi bărbaţi din Brăila, cercetaţi pentru sustragere de cabluri de telecomunicaţii au fost arestaţi la domiciliu, informează IPJ Brăila. Furtul de săptămâna trecută a dus la distrugerea reţelei de telefonie fixă de la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila.

Cei doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 50 de ani, din Brăila, au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, după ce au fost depistaţi în flagrant, în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, în timp ce sustrăgeau cabluri de telecomunicaţii din sistemele de canalizare de pe raza municipiului Brăila.Aceştia se deplasau cu un autoturism, iar în momentul depistării s-a constatat că bărbatul în vârstă de 50 de ani, care conducea maşina, avea o îmbibaţie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.„În urma continuării cercetărilor, poliţiştii au stabilit faptul că, în perioada 09-13 ianuarie a.c., aceştia ar fi săvârşit alte două fapte de furt de cablu. De asemenea, urmare a sesizării din data de 9 ianuarie a.c., de către un angajat al unei companii de telecomunicaţii cu privire la faptul că au fost semnalate deranjamente, poliţiştii au stabilit faptul că persoanele în cauză ar fi sustras cablu de telecomunicaţii dintr-un cămin de canalizare situat pe Şoseaua Naţională Veche din municipiu", se arată într-un comunicat remis de IPJ Brăila.Furtul de cablu din data de 9 ianuarie are legătură cu distrugerea reţelei de telefonie fixă de la Spitalul Judeţean, comunicarea cu pacienţii fiind afectată atât în Corpul A al spitalului, cât şi în Corpul B. Potrivit managerului Spitalului Judeţean, Delia Râşnoveanu, problema a fost remediată în Corpul A, în timp ce în Corpul B s-a găsit o soluţie provizorie pentru ca aparţinătorii să ia legătura cu rudele internate, fiind asigurate telefoane mobile pe mai multe secţii.„În continuare se efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale întocmite sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Pe 17 ianuarie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila i-a prezentat pe cei doi cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de aceştia a fost dispusă măsura arestului la domiciliu de către Judecătoria Brăila", precizează IPJ Brăila.