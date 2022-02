Incertitudinile primei testări PISA după pandemie. Gabi Bartic, Brio: “Sunt date extrem de triste care ne spun ce înțeleg copiii noștri la școală”

Testarea PISA se va organiza în România în intervalul 4 aprilie - 30 mai, fiind prima după pandemia COVID-19, timp în care sistemul de învățământ a fost drastic afectat de situația creată de virus, copiii ajungând să facă predominant ore online.

Eșantionul va fi alcătuit din 7.350 de elevi în vârstă de 15 ani, din 180 de școli. Testarea precedentă a avut loc în 2018, când România a înregistrat cele mai slabe rezultate din ultimii nouă ani, la vremea respectivă. Procentul analfabetismului funcțional a fost de 44%, iar cea mai mare cădere a fost la matematică.Gabi Bartic, CEO Brio, a explicat de ce nu ar trebui să ne așteptăm la o îmbunătățire anul acesta, dar a subliniat și că rezultatele reflectă ceea ce înțeleg copiii la școală.Ziare.com: Ce verifică testele PISA și ce spun rezultatele acestora despre calitatea educației?Gabi Bartic: Testele PISA sunt o baterie de teste ce măsoară abilitățile de literație (capacitatea de a înțelege și opera cu informația citită), numerație (capacitatea de a înțelege și opera cu concepte numerice) și alfabetizare științifică. Pisa e un test conceput și aplicat de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) ce se aplică la fiecare 3 ani pe un eșantion reprezentativ din copiii de 15 ani, din fiecare stat participant, pentru a realiza o predicție a calității oamenilor care vor fi pe piața muncii în următorii 8- 10 ani.Legat de calitatea educației, ce ne spun testele PISA e așa: câți copii de 15 ani (anul acesta ei sunt cei mai mulți în clasa a 6-a) înțeleg ce citesc într-un text la prima vedere, câți au abilități de a lucra cu cifrele și abilități de a înțelege și opera cu concepte științifice (de tipul: gravitație, viteză, forțe, cunoștințe de biologie etc). Firește, rezultatele PISA sunt rezultatele sistemului de educație, dar sunt în mai mare măsură rezultate despre „ce rămâne copilul din ce învață". Pentru că niciun item de testare din PISA nu solicită definiții, teorie, ci aplicarea acestora în viața reală. Și aici, oricât am încerca să apărăm sistemul de educație, suntem grav deficitari.Ziare.com: La aceste teste participă elevii care au 15 ani. De ce a fost ales acest prag?Gabi Bartic: Copiii care acum au 15 ani vor fi, peste 8-10 ani, așa cum am spus, forța „nouă" de muncă apărută pe piață. Ce urmărește OECD cu aceste teste e o pred