Înșelătorie cu sume uriașe de plată pentru ridicarea coletelor: "Se numește taxa de fraier"

Românii cad cu ușurință victime ale înșelătoriilor, fie că e vorba de metode vechi sau noi, în ciuda avertismentelor lansate periodic de autorități.

Cei care au fost înșelați sau au descoperit la timp o tentativă își relatează experiențele în mediul online.Este cazul unui tânăr care a suspectat că taxa enormă pe care soacra sa se pregătea să o plătească pentru ridicarea unui colet nu poate fi una reală, după cum a scris pe Reddit."Mi-a spus soacră-mea că i-a trimis un prieten de-al ei, medic din Siria, ceva colet și ca să îl ridice are nevoie de 2000€, mi se pare o mare abureală și că profită de femeie.I-am explicat la femeie, dar tot pe a ei o ține, e posibil așa o taxă?Edit: I-am explicat în detaliu ce și cum și se pare că a înțeles femeia până la urmă că e înșelătorie.""Să nu dea banii, că nu-i mai vede"În comentarii, cei mai mulți confirmă că este o înșelătorie, alții se distrează pe seama subiectului."Nu, e scam. Să îți dea awb-ul, că doar nu l-o fi trimis cu autocarul.""Fii serios. Sau poate i-a trimis 200 de grame de aur.""Îi dau eu cutia cu doar 1000€."Dacă îi trimite ceva de vreo 10.000€ și ăla e TVA.""Se numește taxa de fraier. Să nu dea banii, că nu-i mai vede.""I-o fi zis că are un venit lunar. Mare atenție la astronauții ăștia, că rămâi cu ochii în soare.""Unchiul meu din Siria a trimis coletul. Hai în privat, am împuternicire și pot să te ajut să reduci taxa la 1500€."