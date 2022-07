Cum pot cere intrarea în insolvență persoanele fizice care nu mai au bani să își plătească ratele. Tot mai mulți români apelează la această metodă

Numarul cererilor de deschidere a procedurii de insolventa pentru persoane fizice din primele sase luni ale acestui an, mai mare decat numarul celor inregistrate in tot anul 2021, anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), institutia care se ocupa cu gestionarea acestor cazuri, fara a preciza insa numarul exact al cererilor.

"Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) - singura institutie din Romania care se ocupa cu instrumentarea cazurilor de insolventa a persoanelor fizice - a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, un numar de cereri de deschidere a procedurii de insolventa mai mare decat cele primite in cursul intregului an 2021. In conformitate cu legea specifica acestui domeniu, ANPC consiliaza cetatenii aflati in imposibilitate de plata, pentru a alege procedura adecvata care poate sa solutioneze impasul financiar in care se afla", transmite marti ANPC.Insolventa este definita ca fiind acea situatie in care o persoana fizica nu mai dispune de banii necesari pentru a-si achita datoriile (rate bancare, impozite, restante la asociatiile de proprietari) si inregistreaza intarzieri de plata mai mari de 90 de zile.Angajatii Directiei de Insolventa, din cadrul ANPC ofera consultanta gratuita persoanelor care indeplinesc aceasta conditie de baza si ii consiliaza cu privire la procedura cea mai potrivita, in conformitate cu situatia in care acestia se regasesc: procedura pe baza planului de rambursare; procedura prin lichidare de active; procedura simplificata de insolventa.Fiecare dintre aceste tipuri de insolventa vin in avantajul debitorilor dat fiind ca, pe parcursul derularii acestor proceduri, exista o protectie fata de creditori materializata in urmatoarele masuri: sunt suspendate executarile silite asupra bunurilor si veniturilor; este suspendata curgerea dobanzilor sau a penalitatilor; este asigurat un nivel de trai rezonabil conform legislatiei in vigoare (cosul minim de cumparaturi).ANPC indeamna cetatenii care se confrunta cu astfel de dificultati financiare sa se adreseze comisariatelor teritoriale de pe raza judetului de domiciliu pentru identificarea unei solutii a situatiei si sa consulte informatiile, pe acesta tema, de pe site-ul institutiei,https://anpc.ro/ce-este-insolventa-persoanelor-fizice/. ...citeste mai departe despre " Cum pot cere intrarea in insolventa persoanele fizice care nu mai au bani sa isi plateasca ratele. Tot mai multi romani apeleaza la aceasta metoda " pe Ziare.com