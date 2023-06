Liderii sindicali sunt sceptici cu privire la promisiunile guvernului: „Această grevă se va radicaliza, iar pericolul e uriaș”

Liderul Sindicatului Învăţământ Preuniversitar “Muntenia” din Argeş, Adrian Voica, a afirmat că Memorandumul privind majorările salariale acordate personalului din Educaţie al guverunului este doar o promisiune şi nu există nicio garanţie că acesta va fi şi respectat.

Adrian Voica a fost întrebat joi, la Prima News, ce părere are despre Memorandumul propus de Guvern cadrelor didactice."Vreau să vă transmit mesajul pe care l-am primit de la majoritatea colegilor din judeţ şi din ţară, că este doar o simplă promisiune chiar dacă va fi publicat în Monitorul Oficial neîncrederea colegilor este majoră deoarece argumentul logic a fost acela că guvernele din România nu au respectat prevederile legilor organice şi ale legilor speciale. Prin urmare, memorandumul rămâne doar o promisiune de viitor care nu are o bază şi o garanţie că va fi şi respectat", a afirmat Adrian Voica.El a mai fost întrebat dacă vor fi prezenţi sindicalişti din Argeş la mitingul de vineri din Piaţa Victoriei."Peste 300 de colegi şi-au manifestat intenţia de a participa la acest miting şi marş având în vedere că Piteştiul are o infrastructură avantajoasă – autostrada – foarte mulţi colegi vor folosi autoturismele personale deja mi-au transmis că s-au grupat câte cinci, câte patru şi vor veni, vor lăsa maşinile într-o parcare apropiată de staţia de metrou şi vor fi prezenţi în Piaţa Victoriei. Avem şi deplasare organizată cu autocarele", a explicat liderul de sindicat.El a menţionat că există riscul ca această grevă să se radicalizeze."Colegii sunt foarte nemulţumiţi. Până la ora 12 vom primi şi procentul la zi al colegilor care rămân în grevă. Din mesajele pe care le primesc deja pe telefon colegii îmi spun că nu sunt colegi care au renunţat în ultimele 24 de ore la grevă, cu atât mai mult memorandumul şi toate celelalte discuţii care s-au purtat în spaţiul public, dezinteresul constant al clasei politice pentru rezolvarea acestei crize majore, i-au determinat să se radicalizeze. Această grevă se va radicaliza, iar pericolul este uriaş. Vor refuza efectiv să se mai prezinte la vreun examen sau la vreo acţiune pe care ministerul o va organiza pentru clasele de sfârşit de ciclu", a mai transmis Adrian Voica.