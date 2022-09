Cât costă un loc de parcare de ”lux” licitat de o femeie care nu l-a folosit niciodată

O femeie din Botoșani a licitat 7.570 de lei pentru un loc de parcare, dar nu l-a folosit și nici nu l-a plătit.

Licitația pentru cel mai scump loc de parcare din municipiu a avut loc în toamna anului trecut, pentru un spațiu de lângă Palatul Copiilor, scrie botosaneanul.ro."L-a câștigat una din vecinele mele, însă bineînțeles că nu l-a achitat și trebuiau să-l scoată din nou la licitație. Însă, când să-l scoată pentru a doua oară, se pare că s-au făcut ceva combinații din câte am auzit. Am fost personal la Casa Cărții să mă interesez. Mi s-a spus că prima dată se fac mutațiile după care scot la licitație… o chestie care nu are nicio logică, părerea mea și a vecinilor", a povestit unul dintre vecinii femeii, potrivit publicației citate.Însă, cum nu a plătit locul de parcare, el a revedenit liber. L-a obținut un domn care a făcut o cerere nefiind organizată altă licitație spre nemulțumirea vecinilor care o acuză pe femeie de "aroganță" și pe cei din administrația locală de "combinații".