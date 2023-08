Începe munca pentru o autostradă nouă în România, proiectată peste Carpați, pe 300 de kilometri. Unde se instalează primul șantier

Oficiali din Ministerul Transporturilor au anunțat miercuri, 16 august, semnarea contractului de proiectare și execuție pentru primul tronson al unei autostrăzi noi.

Secretarul de stat Irinel Scrioșteanu a anunțat parafarea contractului cu asocierea turcească Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. pentru lotul 3 - Arpașu de Jos (DN1)-Sâmbăta de Sus (DJ 105B), al tronsonului Sibiu-Făgăraș (68,04 kilometri) al autostrăzii A13.Este primul contract de execuție semnat pe autostrada care ar trebui să unească localitățile Sibiu-Brașov-Bacău, pe o lungime de aproximativ 300 de kilometri.CNAIR a lansat în august 2022 licitațiile pentru construirea celor patru loturi ale tronsonului Sibiu-Făgăraș, lotul 3 fiind primul care are constructor desemnat oficial, după terminarea perioadei în care se pot depune contestații."Valoarea contractului (n.r. - pentru lotul 3) este de 1,77 miliarde de lei, fără TVA, iar termenul contractual este de 48 luni, din care 12 luni pentru proiectare și 36 luni pentru execuție.Pe acest tronson, sunt prevăzute pentru construcție:- 17,6 km lungime traseu;- 27 structuri, printre care și un pod cu complexitate tehnică ridicată, cu o lungime de 820 metri.Autostrada Sibiu-Făgăraș are o lungime totală de 68 km, iar traseul acesteia pornește din dreptul localității Boița și se termină în apropierea Municipiului Făgăraș.Trece adiacent de localitățile Turnu Roșu, Sebeșu de Jos, Racovița, Mârșa - Avrig, Porumbacu de Jos – Porumbacu de Sus, Sărata, Scoreiu, Carta, Arpașu de Jos, localități ce aparțin județului Sibiu și de localitățile Ucea de Jos – Ucea de Sus, Viștea de Jos – Viștea de Sus, Drăguș, Sâmbăta de Jos, Voila – Voivodeni, Dridif – Luța, Hurez, Municipiul Făgăraș și Ileni, din județul Brașov.Sursa de finanțare este din fonduri europene nerambursabile din cadrul Programului Transport.Reamintesc faptul că, la începutul lunii mai, a fost desemnat constructorul pentru Tronsonul 4 Sâmbăta de Sus - Municipiul Făgăraș, fiind vorba tot despre acest constructor turc", arată Scrioșteanu într-o postare pe Facebook.Restul traseului autostrăzii este departe de concretizare. La sfârșitul lunii mai 2023, ministrul Transporturilor anunța că au fost depuse trei oferte pentru finalizarea studiului de fezabilitate al tronsonului Braşov-Bacău (aproximativ 170 de kilometri) din A13."Constructori din România şi Turcia concurează pentru adjudecarea contractului în valoare de 77,191 milioane de lei (fără TVA), finanţat prin Programul Transport (PT)", scria Grindeanu pe Facebook.Tronsonul Brașov-Făgăraș (aproximativ 50 de kilometri) este în acest moment în faza studiului de fezabilitate, semnat în august 2021, care ar trebui finalizat în iulie-august 2023.După această etapă urmează încă două faze de proiectare ce însumează șase luni, astfel că, teoretic, anul viitor ar putea fi lansată licitația pentru construcția celor circa 50 de kilometri.„Autostrada Brașov – Făgăraș este inclusă în Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030 în lista proiectelor localizate pe rețeaua primară care vor fi prioritizate și are sursă de finanțare Programul Operațional Transport", a precizat ministrul Transporturilor într-un răspuns la interpelarea deputatului de Brașov Tudor Benga.